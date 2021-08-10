О главном: Новые политические рейтинги. Дрифт в центре Киева
10 августа 2021 , 19:49Читати новину українською
Источник:24 канал
В Центре Разумкова обнародовали новые политические рейтинги. "Слуги народа" снова лидируют. На Софиевской площади в центре Киева гоняли спортивные автомобили. Из-за дрифта на покрытии остались следы, с которыми борются коммунальщики.
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