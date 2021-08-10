О главном: Новые политические рейтинги. Дрифт в центре Киева

19:49

В Центре Разумкова обнародовали новые политические рейтинги. "Слуги народа" снова лидируют. На Софиевской площади в центре Киева гоняли спортивные автомобили. Из-за дрифта на покрытии остались следы, с которыми борются коммунальщики.