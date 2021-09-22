О главном: обстрел авто Сергея Шефира. Провокации России на Генсамблее ООН

22 сентября 2021 , 19:45
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Источник:

24 канал

Неизвестные обстреляли авто первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Водитель чиновника получил 3 огнестрельных ранения. Россия пыталась сорвать обсуждение Крыма и Донбасса на Генассамблее ООН. Делегаты требовали убрать пункт о ситуации на Востоке Украины и в оккупированном Крыму.

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Автор: Кучер Адріана