О главном: обстрел авто Сергея Шефира. Провокации России на Генсамблее ООН

19:45

Неизвестные обстреляли авто первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Водитель чиновника получил 3 огнестрельных ранения. Россия пыталась сорвать обсуждение Крыма и Донбасса на Генассамблее ООН. Делегаты требовали убрать пункт о ситуации на Востоке Украины и в оккупированном Крыму.