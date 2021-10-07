О главном: Отставка Разумкова. Очистка "Слуги народа"

7 октября 2021 , 20:03
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении депутата Людмилы Буймистер.

Также в выпуске:

После голосования за отставку Дмитрия Разумкова депутаты перешли к вопросу избрания нового спикера и заместителя председателя Верховной Рады. Однако этого не успели сделать, поэтому рассмотрение вопроса продолжат 8 октября.

 

Автор: Єгор Скоріна