О главном: Продление санкций против России. Президентское монобольшинство в Молдове

19:52

В выпуске "О главном" за 12 июля – Совет Евросоюза вновь продлил санкции в отношении конкретных отраслей экономики России из-за агрессии в отношении Украины. Партия Майи Санду получила монобольшинство на парламентских выборах в Молдове.