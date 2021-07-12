О главном: Продление санкций против России. Президентское монобольшинство в Молдове

12 июля 2021 , 19:52
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Источник:

24 канал

В выпуске "О главном" за 12 июля – Совет Евросоюза вновь продлил санкции в отношении конкретных отраслей экономики России из-за агрессии в отношении Украины. Партия Майи Санду получила монобольшинство на парламентских выборах в Молдове.

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Кремль навязал жителям временно оккупированных территорий Украины более 700 тысяч российских паспортов. Эта цифра постоянно растет и до 2025 года Москва планирует полностью изъять украинские документы с ОРДЛО.

Автор: Кучер Адріана