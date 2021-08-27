О главном: Просьба об аресте Рудьковского. Украинцы без пенсии

27 августа 2021 , 20:01
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Источник:

24 канал

Офис генпрокурора просит суд изменить меру пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей для экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского. Сергей Марченко заявил, что его фразу о пенсии, которая в 40 лет не светит украинцам, извратили.

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Совет нацбезопасности и обороны 20 августа ввел санкции в отношении блогера Анатолия Шария и главного редактора издания "Страна. Ua" Игоря Гужвы. Это спровоцировало очередную истерию в пророссийском лагере.

 

Автор: Кучер Адріана