О главном: Россия признала присутствие на востоке Украины. Ампутация из-за COVID-19
20 октября 2021 , 20:21Читати новину українською
Источник:24 канал
Министерство иностранных дел России просит допустить своих представителей к боевику Андрею Косяку, которого арестовали на Луганщине украинские военные. Во Львове 3 больным COVID-19 ампутировали конечности из-за осложнения от болезни.
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