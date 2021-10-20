О главном: Россия признала присутствие на востоке Украины. Ампутация из-за COVID-19

20 октября 2021 , 20:21
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Источник:

24 канал

Министерство иностранных дел России просит допустить своих представителей к боевику Андрею Косяку, которого арестовали на Луганщине украинские военные. Во Львове 3 больным COVID-19 ампутировали конечности из-за осложнения от болезни.

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Депутаты подали запросы в госбюджет на 2022 год на рекордные 86 триллионов гривен. Это как 57 бюджетов Украины.

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Автор: Єгор Скоріна