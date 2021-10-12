О главном: саммит Украина – ЕС. Соглашение об открытом небе
12 октября 2021 , 19:42Читати новину українською
Источник:24 канал
В Киеве состоялся очередной саммит Украина – Евросоюз. Украинская сторона не услышала гарантий относительно членства. Однако отныне Украина является частью внутреннего авиационного рынка Европы. Такое соглашение подписали в рамках саммита.
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