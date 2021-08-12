О главном: САП почти год без руководителя. Выборы без выбора в России

20:13

В специализированной антикоррупционной прокуратуре уже почти год не могут вызбрать руководителя после отставки Назара Холодницкого. В России в сентябре состоятся выборы в Госдуму, поэтому в Кремле уже придумывают, как набрать голосов "Единой России".