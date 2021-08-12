О главном: САП почти год без руководителя. Выборы без выбора в России

12 августа 2021 , 20:13
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Источник:

24 канал

В специализированной антикоррупционной прокуратуре уже почти год не могут вызбрать руководителя после отставки Назара Холодницкого. В России в сентябре состоятся выборы в Госдуму, поэтому в Кремле уже придумывают, как набрать голосов "Единой России".

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Ученый Оксфордского университета Эндрю Поллард заявил, что достичь коллективного иммунитета от коронавируса невозможно. По его словам, штамм Дельта доказал, что никакая вакцина не остановит распространение вируса.

Автор: Кучер Адріана