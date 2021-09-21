О главном: Скандал Австралии и Франции. Сотрудничество Разумкова с Дубинским

19:53

Австралия отказалась от контракта с Францией в пользу США и Великобритании. Говорится о многомиллиардной сделке на строительство подводных лодок. Дмитрий Разумков собирает внеочередную сессию правительства. Это обусловлено требованием нардепа Александра Дубинского.