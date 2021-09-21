О главном: Скандал Австралии и Франции. Сотрудничество Разумкова с Дубинским
21 сентября 2021 , 19:53Читати новину українською
Источник:24 канал
Австралия отказалась от контракта с Францией в пользу США и Великобритании. Говорится о многомиллиардной сделке на строительство подводных лодок. Дмитрий Разумков собирает внеочередную сессию правительства. Это обусловлено требованием нардепа Александра Дубинского.
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