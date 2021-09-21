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Столичний мер хоче призначити своїм заступником колишнього керівника поліції Києва. Андрій Крищенко нібито потрібний Віталію Кличку, щоб домолятися з правоохоронцями, які за останній час відкрили чимало справ проти команди мера.