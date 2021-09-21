Австралія відмовилася від контракту з Францією на користь США та Великої Британії. Мовиться про багатомільярдну угоду на будівництво підводних човнів. Дмитро Разумков збирає позачергову сесію уряду. Це зумовлено вимогою нардепа Олександра Дубінського.