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Столичний мер хоче призначити своїм заступником колишнього керівника поліції Києва. Андрій Крищенко нібито потрібний Віталію Кличку, щоб домолятися з правоохоронцями, які за останній час відкрили чимало справ проти команди мера.
Австралія відмовилася від контракту з Францією на користь США та Великої Британії. Мовиться про багатомільярдну угоду на будівництво підводних човнів. Дмитро Разумков збирає позачергову сесію уряду. Це зумовлено вимогою нардепа Олександра Дубінського.
Джерело:24 канал
Столичний мер хоче призначити своїм заступником колишнього керівника поліції Києва. Андрій Крищенко нібито потрібний Віталію Кличку, щоб домолятися з правоохоронцями, які за останній час відкрили чимало справ проти команди мера.