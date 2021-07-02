О главном: Суд по делу Гонгадзе. Аномальное потепление
2 июля 2021 , 20:07Читати новину українською
Источник:24 канал
В выпуске "О главном" за 2 июля – Верховный суд окончательно утвердил пожизненное заключение, осужденному за убийство Георгия Гонгадзе. ООН зафиксировала рекордно жаркую температуру в Антарктиде.
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