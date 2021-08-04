О главном: увольнение Геращенко. Первое "золото" Олимпиады
4 августа 2021 , 19:54Читати новину українською
Источник:24 канал
Кабинет Министров принял решение об увольнении Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. Борец Жан Беленюк принес Украине долгожданную золотую медаль на Олимпиаде в Токио.
Также в выпуске:
В Евросоюзе признали украинские COVID-паспорта на техническом уровне. Теперь остался еще один шаг – политическая часть взаимного признания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующих соглашений.