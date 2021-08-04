О главном: увольнение Геращенко. Первое "золото" Олимпиады

4 августа 2021 , 19:54
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Источник:

24 канал

Кабинет Министров принял решение об увольнении Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. Борец Жан Беленюк принес Украине долгожданную золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

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Автор: Катерина Соляр