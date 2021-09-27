О главном: Заявления Лукашенко об Украине. Новое правление "Нафтогаза"
27 сентября 2021 , 20:06Читати новину українською
Источник:24 канал
Александр Лукашенко заявил, что на границе Украины и Беларуси открывается новый "фронт", ведь на территорию украинского государства тянут войска НАТО. Кабинет Министров взял на себя полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза".
Также в выпуске:
В Германии обнародовали предварительные результаты выборов в Бундестаг. Однозначной симпатии граждан страны не получила ни одна из 49 политических сил.