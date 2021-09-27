О главном: Заявления Лукашенко об Украине. Новое правление "Нафтогаза"

27 сентября 2021 , 20:06
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Источник:

24 канал

Александр Лукашенко заявил, что на границе Украины и Беларуси открывается новый "фронт", ведь на территорию украинского государства тянут войска НАТО. Кабинет Министров взял на себя полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза".

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Автор: Катерина Соляр