О Херсоне никто не забыл

​Народ, отставьте зраду про Херсон и "забыли". Посмотрите внимательно на карту Украины. Мы приграничный регион, мы первые принимаем на себя удар и увы, мы последние кого будут освобождать.

Как бы это не звучало, но в Херсоне нет стратегической ценности сейчас.

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Да, к нам идут, медленно, километр за километром идут, но бросать сейчас все силы на освобождение именно Херсонской области просто не разумно.

Тактика и стратегия

Есть ключевые города, которые должны быть удержаны любой ценой, потому, что они логистический или стратегический костяк.

Карта Украины, которая все объясняет / Скриншот

Поэтому перестаньте ныть из-за того, что сейчас нет возможности купить карамельный смузи или полететь в Краков, другие города вообще в руинах. А мы тут сидим каждый взрыв обсуждаем и паблик десятка пророссийских вафлистов, которые пишут из подвала, потому, что на улице их обоссут.

Никто нас не бросил, просто есть приоритеты. Наше дело стоять и не допускать пораженческих настроений.

Итак, первые две недели вся страна с напряжением смотрела, какие тут настроения и как мы себя поведем.

Да, большой косяк с информированностью о ситуации в Херсонском регионе в центре и на западной Украине, но сейчас не время вопрошать, что они там себе про нас думают. Сейчас мы должны стойко показывать, что мы – Украина и мы – не сдаемся.

С остальными моментами разберемся после нашей победы. Слава Украине.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: