Як би це не звучало, але в Херсоні зараз немає стратегічної цінності.

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Так, до нас йдуть, повільно, кілометр за кілометром йдуть, але кидати зараз усі сили на визволення саме на Херсонщині просто не розумно.

Тактика і стратегія

Є ключові міста, які повинні бути утримані за будь-яку ціну, тому що вони є логістичний або стратегічний кістяк.

Карта України, яка все пояснює / Скріншот

Тому перестаньте скиглити через те, що зараз немає можливості купити карамельний смузі або полетіти до Кракова, інші міста – взагалі в руїнах. А ми тут сидимо, кожен вибух обговорюємо та паблік десятка проросійських упирів, які пишуть із підвалу, бо на вулиці їх будуть бити.

Ніхто нас не покинув, просто є пріоритети. Наша справа стояти і не допускати упадницьких і панічних настроїв.

Отже, перші два тижні вся країна з напругою дивилася, які тут настрої і як ми будемо триматися. Так, є проблема з поінформованістю про ситуацію в Херсонському регіоні в центрі та на західній Україні, але зараз не час запитувати, що вони там собі про нас думають.

Зараз ми маємо стійко показувати, що ми – Україна і ми – не здаємось. З рештою моментів розберемося після нашої перемоги. Слава Україні.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: