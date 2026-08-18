О Миноборонах, выборах и коррупции: Федоров записал обращение к украинцам

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к украинцам в новом видео. Он записал его спустя более месяца протестов, которые до сих пор продолжаются по всей Украине.

Он поблагодарил граждан за поддержку и активную позицию, а также заявил о необходимости перемен. Видеообращение Федорова было опубликовано 18 августа.

О чем заявил Федоров?

Михаил Федоров начал видео со слов о "тяжелом и самом решающем" периоде в истории Украины, который продолжается в настоящее время.

В такой ситуации страна не может оставаться без полноценного министра обороны. Это ненормально. Украине, которая ежедневно борется за свое существование, оборонная политика не может находиться в режиме временности,

– заявил эксминистр обороны.

В то же время он подчеркнул, что проблема значительно шире одной должности или министерства. Одним из ключевых вопросов он назвал функционирование государства в условиях продолжительной войны.

По словам Федорова, даже если война будет продолжаться годами, Россия не должна иметь право определять, когда украинцы смогут выбирать свою власть.

Может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я убежден, что нет. Демократия не может являться заложницей России. Мы сражаемся именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при длительной войне.

По мнению Федорова, коррупция является лишь проявлением более глубокой проблемы – системного кризиса управления. По его словам, старая система защищает себя, боится перемен, медленно принимает решение, может наказывать за инициативу и вознаграждать за лояльность.

Экс-чиновник отметил, что украинцы уже доказали способность переживать сложные времена, но им трудно мириться с ощущением несправедливости.

Когда человек на фронте рискует жизнью, а кто-то в тылу ворует на войне. Когда бизнес платит налоги, зато сталкивается с произволом правоохранителей. Когда талантливый человек не может изменить систему, потому что он "не свой". Когда обществу просто сообщают о решении, но никто не объясняет, почему они были приняты. Так постепенно рушится самое важное – доверие между гражданином и государством. И это доверие нужно восстановить.

По словам Федорова, украинцы дали властям огромный кредит доверия, согласившись на серьезные ограничения, трудности и жертвы для того, чтобы страна выстояла. В то же время он подчеркнул, что это не дает права властям действовать без объяснений.

Также он подчеркнул, что Россия хочет не только захватить украинские территории, но доказать, что украинская модель свободы якобы не работает. Он снова отметил важность выборов.

Видеообращение Михаила Федорова к украинцам: смотрите видео

"Мы живем в один из самых трудных и определяющих периодов нашей истории. Каждый день Россия напоминает, с кем мы имеем дело.

Россия пытается сломить нас не только на фронте. Она стремится сделать страх частью нашей повседневной жизни. Заставить нас привыкнуть к сиренам, к взрывам, к потерям, к мнению, что война будет продолжаться вечно.

Но мы не можем привыкнуть. И мы не можем позволить России определять, какой будет Украина.

И именно в этот момент Украина сталкивается с колоссальными вызовами. Война продолжается, враг сменяет тактику. Нам нужно быстрее производить оружие, внедрять технологии, договариваться с партнерами и ежедневно принимать критические решения.

В такой ситуации страна не может оставаться без полноценного Министра обороны. Это ненормально. В стране, ежедневно сражающейся за свое существование, оборонная политика не может находиться в режиме временности.

Но проблема значительно шире одной должности или одного министерства. Мы должны ответить на фундаментальный вопрос: как должно функционировать государство, если война длится годами?

И следующее – если война продлится еще год? Два? Три?

Может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть?

Я убежден, что нет. Демократия не может быть заложницей России.

Мы сражаемся именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при длительной войне.

Это сложно. Нужно обеспечить право голоса военных, миллионов украинцев за границей, людей в прифронтовых регионах. Необходимо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институтов и доверие к результату.

Но сложность не означает невозможность. Украина уже много раз делала то, что мир считал невозможным.

Мы можем найти решение и здесь. Потому что демократия – это не роскошь мирного времени. Демократия – это часть того, за что мы сегодня воюем.

Но есть еще одна причина, почему этот разговор нужен именно сейчас.

Люди не могут до бесконечности жить в государстве, где они не понимают, почему принимают те или иные решения.

Почему одни реформы двигаются вперед, другие блокируются.

Почему решения, которые на фронте нужны сегодня, месяцами ходят по кабинетам.

И особенно опасно, когда у общества возникает ощущение, что главным критерием для назначения человека является не его профессионализм, не результат и не способность изменять страну, а личная лояльность к системе.

Так не может работать современное государство. И тем более не может работать страна, ведущая войну за свое существование.

Мы должны говорить и о коррупции. Не потому, что это популярное слово. А потому, что во время войны коррупция приобретает совсем другое значение.

В мирное время украденные деньги означают худшую дорогу, больницу или школу.

Во время войны украденные деньги могут означать дрон, который не купили; боеприпас, который не был доставлен; систему РЭБ, которой не было; машину, которая не эвакуировала раненого; технологию, которую не запустили в производство.

Поэтому коррупция во время войны – это не просто финансовая проблема. Это вопрос нашей способности выжить и победить.

Каждая гривна, которая должна была работать на оборону, должна работать на оборону. Не на частный карман. Не на политическое влияние. Не для поддержки чьих-то схем. Не на сохранение чьей-либо должности.

Но коррупция – это только симптом. Главная проблема гораздо глубже.

У нас есть системный кризис управления.

Старая система слишком часто живет по собственным правилам. Она защищает себя. Она боится перемен. Она медленно принимает решение. Она может наказывать за инициативу и вознаграждать за лояльность. Она может годами сохранять неэффективные структуры просто потому, что все к ним привыкли.

Вопрос в том, что государство – это система, где должны быть четкие цели, стратегия и эффективные команды.

Управление парламентом должно строиться на Программе большинства, ценностях и принципах, а не на собственных частных интересах в оборонке, фарме, игорном бизнесе, налоговой. Потому что парламент – это сердце украинской демократии, а не ее кошелек.

А война такого не прощает.

Украине требуется очень простой принцип: власть должна означать ответственность.

Если ты получил полномочия – отвечай за результат.

Если получил бюджет, покажи, что было сделано.

Если получил должность — объясни, каких результатов добился.

Люди могут пережить очень тяжелые времена. Украинцы это уже доказали.

Но есть одна вещь, которую очень сложно выдерживать до бесконечности: ощущение несправедливости.

Когда человек на фронте рискует жизнью, а кто-то в тылу ворует на войне.

Когда бизнес платит налоги, зато сталкивается с произволом правоохранителей.

Когда талантливый человек не может изменить систему, потому что он «не свой».

Когда обществу просто сообщают о решении, но никто не объясняет, почему они были приняты.

Так постепенно рушится самое важное — доверие между гражданином и государством.

И это доверие нужно восстановить.

Но есть еще одна вещь, о которой мы должны говорить.

Надежда.

Надежда, что завтра будет лучше. Надежда, что эта страна меняется. Надежда, что после всех жертв мы не вернемся к той самой системе, от которой годами пытались уйти.

Мы сражаемся точно не за страну без надежды.

Мы воюем за государство, в котором человек чувствует, что его голос имеет значение.

Украинцы всегда давали своей власти огромный кредит доверия. Особенно во время войны.

Миллионы людей согласились на невероятные ограничения, трудности и жертвы, потому что понимали, что страна должна выстоять.

И это огромная ответственность любой власти. Потому что кредит доверия – это не право делать все без объяснений. Это обязанность быть еще более честной с обществом.

Именно здесь должен существовать простой принцип нового общественного договора:

Гражданин доверяет государству – государство говорит с гражданином честно.

Гражданин выполняет свой долг — государство выполняет свой долг.

Человек защищает страну – страна защищает человека.

Люди не требуют, чтобы государство никогда не ошибалось. Они понимают, насколько сложна эта война. Они понимают, что иногда нет идеальных решений.

Но они имеют право на истину.

Именно так восстанавливается доверие. А вместе с доверием возвращается надежда.

Надежда, что после этой войны Украина станет не просто выжившей страной, а страной, которая стала сильнее, справедливее и свободнее.

Мы не имеем права разрешить старой системе отнять у украинцев эту надежду.

У нас уже есть враг. Это Россия.

Россия хочет не просто забрать нашу землю. Она стремится доказать, что украинская модель свободы не работает.

Именно поэтому Украина должна доказать обратное.

Украина может одновременно воевать и оставаться демократией.

Выборы – это не только бюллетень. Это момент, когда власть снова приходит к гражданину и говорит: «Вот что мы сделали. Теперь вы решаете, доверяете ли нам дальше».

Именно этот принцип отличает демократическое государство от системы, где власть сама решает, когда общество может ее оценивать.

Мы не должны позволить Путину решать, когда украинцам можно выбирать свою власть. Украинская демократия не должна зависеть от доброй воли Кремля.

Мы видели наших военных, которые каждый день делают невозможное.

Мы видели наших инженеров, которые через месяц создают технологии, на разработку которых крупным международным компаниям нужны годы.

Мы видели молодых украинцев, которые не ждут, пока кто-то решит проблему за них — они находят решение сами.

Мы видели людей, которые после бессонной ночи из-за обстрелов утром выходят на работу и продолжают строить страну.

Мы видели тех, кто потерял дом, бизнес, близких, но не потерял веру в Украину.

И когда мы видим таких людей, понимаем: проблема Украины точно не в украинцах.

Наши люди уже давно готовы к другой стране. Теперь наше государство должно стать достойным своих людей.

Государством, где институты сильнее фамилий.

Где результат важнее лояльности.

Где правда важнее политического удобства.

Где коррупция не ворует наше будущее.

И где украинский народ – не наблюдатель.

Украинский народ является источником власти.

Правительство существует для гражданина.

Институции есть для результата.

Армия существует для защиты страны.

А власть существует для служения Украине.

Никогда самой себе.

Такую Украину мы должны построить.

Такую Украину мы должны защитить.

И именно такую Украину мы должны оставить пришедшим после нас".