О поддержке, поисках жилья и работе: история украинки, которая из-за войны выехала в Польшу

С начала российского вторжения в Украину за границу выехало более 5 миллионов украинцев. Около 90% уехавших – женщины и дети.

Выезжать за пределы родной страны – не так легко, как может показаться скептикам, ведь ты покидаешь свой дом, привычную жизнь и вынужден налаживать все в совершенно новом социуме. Сайт 24 канала пообщался с выехавшей в Польшу киевлянкой Ириной о том, как она выбирала место для переезда, искала жилье и что планирует делать дальше.

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Нелегкое решение и переезд

Ирина уехала из Киева еще 25 февраля – сначала не собиралась, но провела первую ночь в подвале и решила уезжать – было очень холодно, сквозняк, слышала все взрывы. В ту ночь на улице Кошица, недалеко от их района, сбили самолет, обломки которого упали на жилой дом.

Я была с собакой, которая всю ночь выла. Утром решила, что я просто так долго не выдержу, плюс прочла, что в Польшу можно выехать с собакой без чипа. Собрала минимум вещей и уехала. В общем, переезд занял трое суток. Из подвала я вышла в 10:00 - 11:00, у нас целый час была тревога, собрала документы, взяла пищу для собаки и стала искать, как уехать. Эвакуационных поездов еще не было – точнее не было информации о них,

– рассказала Ирина.

В течение нескольких часов киевлянка пыталась купить билеты на поезд во Львов, Франковск, но безуспешно. Все знакомые либо уже уехали, либо еще не были готовы к этому. Ирина спрашивала у людей возле дома и соседних домов, можно ли уехать с ними – никто не отзывался.

Но впоследствии забрали соседи в Шепетовку, помогли найти автобус в Варшаву. В Шепетовку ехали 18 часов, столько же – в Варшаву, пересечение границы заняло 7 часов. В 4 утра 28 февраля Ирина уже была в Варшаве.

Я уже говорила, что друзья, партнеры, коллеги начали с утра 24 февраля писать и звонить, чтобы я уезжала и ехала к ним. Я вообще не боялась ехать в Польшу – понимала, что у меня там есть, на кого положиться и рассчитывать. Но когда я пересекла границу, я была на самом деле шокирована тем, насколько большую поддержку нам оказывает польский народ. При пересечении я даже расплакалась от понимания их помощи и потому, что мы оказались в таком положении. Хотели и помогали все знакомые и их знакомые – от квартиры, которую мне предоставили, работы – до постельного белья, одежды, полотенец,

– отметила Ирина.

Девушка заметила, что ее очень умилила знакомая подруги – она купила и принесла косметические средства: гель для душа, шампунь с бальзамом, средства интимной гигиены и даже одноразовые бритвы. В этом чувствовалась поддержка от женщины женщине, понимание ее нужд даже в таком положении.

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Поэтому удивительно читать, как люди пишут в фейсбуке, что беженка должна радоваться и драным сапогам – это не так, мы потеряли нашу нормальную жизнь и нормальные вещи. Нам ее конечно не вернут, но позволяют забыть свое зависимое положение. Много разговариваю с поляками – они понимают и оценивают ситуацию, так же, как мы, ожидают нашей победы, шокированы действиями солдат вражеской армии. Шокированы от Бучи, Ирпеня, Харькова и Мариуполя,

– рассказала киевлянка.

Найти жилье в больших городах за границей сейчас почти нереально / Фото Getty Images

Поиск жилья

Ирина призналась, что ей в последнее время трудно обсуждать с иностранцами тему войны в Украине. Поэтому обычно эти разговоры короткие, но в них есть все – понимание, поддержка, объятия, ненависть к врагу.

Мне повезло в этой ситуации – в Польше у меня коллеги и друзья, на первые часы осталась у коллеги, потом родственница моего директора предоставила мне свою квартиру, где я сейчас живу вместе с собакой. Я понимаю, что ситуация может затянуться, поэтому присматривалась к ценам на квартиры на сайтах, договорилась с владелицей квартиры, об аренде этой же квартиры с мая. Я помогала знакомым искать, поэтому плюс-минус понимаю ситуацию,

– уточнила Ирина.

Во-первых, надо понимать, что все жилье в больших городах занято: либо арендованное теми, кто приехал в страну самыми первыми, либо бесплатно предоставлено беженцам. Объявление на сайте, которому несколько дней, уже вряд ли актуально. Поэтому мониторить нужно постоянно, а звонить сразу – в таком случае есть надежда записаться на просмотр. Правда, просмотр не гарантирует, что ты получишь жилье.

Просмотр длится несколько дней, затем владелец выбирает арендатора. Ну и последнее – арендодатели настроены на срок от 1 года. Это не такой год как, например, в Киеве, когда условно год, но можно уехать раньше – здесь договор засвидетельствован нотариусом и, если ты покинешь квартиру раньше, нужно будет оплатить стоимость аренды за год. Как и в Украине арендаторы с детьми и животными – наименее популярные, это неприятно, но факт,

– разъяснила киевлянка.

Украинцы очень хотят вернуться домой / Фото Getty Images

"Сейчас говорю: я нигде"

В Украине женщина работала в польской компании. После приезда в Варшаву ее взяли на работу в одно из предприятий собственника – в близкой сфере. Сейчас она учится новому и еще раз благодарна новым коллегам за поддержку. Но официальное трудоустройство возможно по договору: либо постоянное – на срок до 2 лет, либо краткосрочное – на период выполнения работ.

Перед началом работы следует пройти медкомиссию в больнице, с которой имеет договор работодатель, затем подписываешь договор и выходишь на работу. Наша фирма предоставляет медицинское страхование, отпуск, выплату заработной платы – на банковскую карту. Я работаю в офисе – оформляю заказы покупателей, работа с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00,

– поделилась девушка.

По ее словам, вопрос о возвращении в Украину для нее сейчас достаточно сложен. Потому что, когда она уехала из Киева, была уверена, что через неделю вернется. Когда собиралась, не взяла ни ноутбука, ни любимых духов – было ощущение, что скоро возвращение домой.

Через две недели у меня был первый нервный срыв – я поняла, что все не так скоро будет, но отказывалась это принимать. Я любила свою жизнь в Киеве – мне нравилась работа, которую я делаю, я много путешествовала, у меня были близкие друзья там, я любила свою квартиру. Чтобы не разочаровываться, решила не строить планов – поэтому сейчас, как я говорю, я нигде: еще не здесь и уже не там. Принимать решение буду в зависимости от того, как долго будут продолжаться военные действия и как будет складываться моя жизнь в Варшаве,

– резюмировала собеседница.

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