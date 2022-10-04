О помощи на 625 миллионов и HIMARS: Белый дом раскрыл детали разговора Зеленского и Байдена

В Белом доме рассказали о деталях разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена. Известно, что президенты говорили о пакете помощи на 625 миллионов и ракетах HIMARS.

Соответствующую информацию в Белом доме сообщили 4 октября. Предварительно известно, что во время разговора президент США объявил о новом пакете помощи.

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Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, поскольку она защищается от российской агрессии столько, сколько нужно, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов,

– говорится в сообщении.

В Белом доме добавили, что новый пакет помощи будет включать также:

артиллерийские ракетные системы HIMARS;

артиллерийские системы и боеприпасы;

бронетехнику;

транспортные средства.

Следует отметить, что президент США Джо Байден заявил, что:

готов подтвердить постоянную готовность США положить серьезные затраты на любое физическое лицо, организацию или страну, оказывающие поддержку российской аннексии;

приветствует успех соглашения, которое позволило безопасно экспортировать украинское зерно на мировые рынки, и необходимость обеспечить его продление;

США длительное время прилагают усилия, чтобы сплотить мир для помощи Украине защитить свою свободу и демократию, как это закреплено в уставе ООН.

Ермак рассказал детали о помощи от США

Следует отметить, что Андрей Ермак рассказал детали разговора. По данным главы Офиса Президента, во время разговора, кроме Джо Байдена и Владимира Зеленского, присутствовала вице-президент Камала Гаррис.

Во время него (разговора – 24 канал) Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 625 миллионов долларов,

– заявил Ермак.

По данным главы Офиса Президента, она включает:

четыре системы HIMARS ;

; боеприпасы к ним;

артиллерийские системы и боеприпасы;

а также бронетехнику.

Он поблагодарил союзников, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

В Пентагоне раскрыли детали помощи

В Пентагоне сообщили подробности нового пакета помощи Украине на 625 миллионов долларов. В частности, в него вошли, кроме объявленной Белым домом техники:

16 гаубиц калибра 155 миллиметров;

75 тысяч артиллерийских снарядов к ним;

500 высокоточных снарядов 155 миллиметров;

1000 боеприпасов этого же калибра для дистанционных противотанковых минных систем.

Также в пакете военной помощи США – 16 гаубиц калибра 105 миллиметров, 30 тысяч минометных мин калибра 120 миллиметров, 200 панцирных транспортных средств MaxxPro,

– рассказали в Минобороны США.

Также туда вошли 200 тысяч патронов для стрелкового оружия, оборудование для установки заграждений, противопехотные боеприпасы "Клеймор" и полевое оборудование.

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