Трагические масштабы разрушений: в МВД рассказали о последствиях попадания ракеты в здание в Днепре

В результате циничной ракетной атаки крылатой ракетой по Днепру был разрушен целый подъезд девятиэтажного дома. Однако и квартиры, которые обошла эта судьба, получили повреждения.

Об этом рассказал в эфире телемарафона советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов, сообщает 24 Канал.

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Масштабы разрушений

В общей сложности по состоянию на 16:05 известно об уничтожении 72 квартир. Также повреждено более 230 помещений. Поэтому люди, которые потеряли квартиры должны искать новое жилье.

Как отметил Ростислав Смирнов, для этого можно воспользоваться помощью специальных программ, например, "Прихисток", или обратиться к местным властям. В частности, к органам местной власти уже обратились касательно проживания 43 человека. И они были поселены. "Никто на улице не останется, есть специальные программы", – подчеркнул он.

Но в основном люди решали все проблемы самостоятельно. Много было желающих, особенно днепрян, поселявших людей. Целые гостиницы. В этом плане проблем нет,

– сказал советник министра.

Также на месте теракта уже развернули несколько пунктов обогрева, где можно согреться и переждать до дальнейшего поселения.

Россия уничтожила 72 квартиры / Фото с телеграм-канала Валентина Резниченко

Поиски продолжаются

На месте частично разрушенного дома продолжаются поисково-спасательные работы. Они, по словам мэра города Бориса Филатова, могут продолжаться до 3 ночи 16 января. Там без отдыха работают:

ГСЧС,

кинологи,

неравнодушные граждане,

волонтерские организации,

врачи,

полиция,

нацгвардия,

ТРО.

В общем, по данным Валентина Резниченко, это более 550 человек и более 100 единиц техники. При этом желающих помочь на ограниченном участке разрушений так много, что дополнительной помощи не нужно. Хватает и рук, и техники.

По состоянию на сегодняшний день делается все максимально возможное, работают абсолютно без всяких передышек. Одни спасатели меняют других. Поэтому эта работа будет продолжаться до тех пор, пока мы не сможем сказать себе, что мы сделали все, что смогли, и спасли всех, кого могли,

– подчеркнул Смирнов.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА, спасатели уже смогли разобрать примерно половину разбитых российской ракетой конструкций.