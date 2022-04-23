О примирении с Россией говорить рано: Шевчук объяснил позицию УГКЦ о Крестном ходе в Ватикане

Крестное шествие в Ватикане с участием украинки и россиянки, которые вместе несли крест, вызвало негодование у украинцев. О позиции УГКЦ по этому ходу рассказал Блаженнейший Святослав Шевчук.

Глава Украинской греко-католической церкви сказал, что эти жесты были не слишком своевременными.

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Очевидно, что Папа делает порой пророческие жесты, возможно, он показывает какую-то цель, к которой нужно двигаться и достичь в будущем. Но в современных обстоятельствах мы видим, что о примирении говорить еще немного рано,

– сказал глава УГКЦ.

Для примирения требуются два ключевых условия

По словам Святослава Шевчука, для того, чтобы хотя бы начать говорить о примирении между Украиной и Россией, нужны два ключевых условия.

Первое – должна быть остановлена война. И, очевидно, это требование к агрессору. Мы должны победить в этой войне, чтобы наступил справедливый мир. Только тогда будет завершено первое требование,

– объяснил он.

Второе требование является ключевым. Блаженнейший Святослав сказал, что преступник должен быть осужден, преступление – наказано, а жертва должна быть справедливо вознаграждена.

Государственная российская идеология обязана быть осуждена отдельным интернациональным трибуналом. Преступники должны быть названы, наказаны, а Украина, украинский народ должен получить компенсации,

– добавил он.

Только тогда, убежден Шевчук, может начаться примирение, которое в то же время будет похоже на заживление ран.

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