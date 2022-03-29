О безумии Кива знает больше, чем все мы, – Лещенко об очередном фейке беглеца

Илья Кива не устает распространять свои фантастические выдумки для российской пропаганды. Некоторые становятся проекцией его собственных болезней.

Илья Кива продолжает радовать своими маразматическими выдумками. В частности, он недавно заявил, что Украину превратили в "безумие", в котором он не может находиться.

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Кива сам имеет справку из психбольницы

Сергей Лещенко напомнил, что о безумии Кива может рассказать многое. Ведь именно благодаря заключению психиатра о несудимости ему удалось добиться пересмотра своего дела, а впоследствии – сделать карьеру в МВД и стать народным депутатом.

Так что в том, что Кива нашел себя в российской пропаганде, нет ничего удивительного – творить этот бред могут только сумасшедшие.

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