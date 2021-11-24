О транше МВФ и падении мировой экономики: интервью с советником Зеленского Олегом Устенко

Украина наконец получит транш от Международного валютного фонда – 700 миллионов долларов. Этому решению предшествовали долгие переговоры.

Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" рассказал советник украинского президента Олег Устенко. Он также обсудил падение мировой экономики, магистральные направления, валовой внутренний продукт и Госбюджет.

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О транше МВФ

С задержкой, но мы получили транш Международного валютного фонда. Можете ли вы рассказать, на что пойдут эти деньги и почувствуют ли это на собственных карманах украинцы?

Это было очень ожидаемое для нас событие. Были достаточно длительные переговоры, COVID-19... Миссия физически не могла здесь (в Украине – 24 канала) быть, поэтому работала в онлайн-режиме.

Наконец решили на заседании Совета директоров, что Украина получит эти деньги. Это – 700 миллионов долларов.

В общей сложности от программы есть 5 миллиардов долларов. Из них мы получили 2,1 миллиарда, а сейчас еще 700 миллионов долларов. Это значит, что в общей сложности – 2,8 миллиарда долларов. Еще осталось 2,2 миллиарда долларов.

Второе важное решение, принятое на заседании Совета директоров – это продление программы дополнительно на 6 месяцев. Мы можем получить эти зарезервированные деньги. Это очень важно.

Что известно о транше МВФ Украина получит 700 миллионов долларов по программе stand-by. Международный валютный фонд проанализировал показатели и согласовал второй транш. Украинские власти обязались внести ряд изменений и сделать реформы, чтобы получить соответствующие деньги.

Всегда, когда Украина начинала работать с МВФ, она не получала зарезервированные деньги, потому что не выполняла условия. Почему важны эти деньги? В первую очередь, не забывайте, что наши граждане зависимы от того, как выполняют Госбюджет. Эти деньги пойдут в Госбюджет Украины.

Все проблемы, которые могли бы возникнуть, когда отсутствуют деньги, – их уже нет. Эти деньги "зайдут" на счета Министерства финансов. С точки зрения бюджетной дисциплины – это улучшает наше состояние. Наше Министерство финансов будет использовать эти деньги внутри страны.

Дело в том, что деньги придут в специальных депозитарных SDR – это не бумажные деньги. Их поэтапно конвертируют в Украину. Это означает, что будет дополнительное пополнение золотовалютных резервов Нацбанка.

Почему это важно для украинцев? Мы всегда говорим о 2 финансовых устойчивостях в стране:

внутренние цены;

курсовая политика.

Дополнительное пополнение золотовалютных резервов Украины будет означать, что финансовая, внешняя устойчивость государства будет улучшаться. У нас уже более 30 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Это достаточно, ведь считают, что у страны есть устойчивое финансовое состояние, когда золотовалютные резервы страны перекрывают 3 месяца импорта.



Устенко: "У Украины более 30 миллиардов долларов золотовалютных резервов" / Фото Unsplash

У нас будет почти 5 месяцев (если быть точным, то 4,5 месяца). Что касается курсовой политики, у нас тоже снижаются риски для государства. Еще один момент – это деньги, позволяющие проводить эффективную долговую политику. Может показаться, что к обычному гражданину это не имеет отношения. Однако это не так.

Эффективная долговая политика – это способность рассчитываться с нашими долгами. Если говорить глобально – это способность удешевить наши долги. Они в Украине объемные – примерно 60% к нашему ВВП.

Считается, что 60% и ниже – нормальная величина. Проблема даже не в том, сколько у тебя долгов относительно своего ВВП. Проблема в том, сколько ты платишь. В нашем случае это 60% к ВВП. В Европе это колеблется от 70 до 170%.

Просто им это дешевле стоит.

Верно. Им это стоит дешевле. Даже США, где объем собственного долга более 110% к ВВП, он стоит им в обслуживании 1,5%–2% от ВВП. Только в 2021 году мы платим почти 4% от ВВП. И это только для того, чтобы платить эти долги.

Сейчас мы получили деньги под 3% годовых. Это означает прежде всего, что мы можем заместить одни деньги. Да, у нас есть долговая корзина. Часть этих денег мы можем заменить теми, которые дешевле.

То есть если у нас есть какой-то кредит под 10%, то сейчас мы погасим его, потому что у нас есть кредит под 3%.

Верно. Да, экономия в вашем примере – 7%. На 100 долларах – это 7 долларов экономии. Однако, если мы говорим об этих деньгах от МВФ, их тоже можно воспринимать как знаковые.

Это не просто деньги, это сигнал для мира. Это значит, что для нас мировые финансовые площадки будут более благоприятными, выгодными. Не только для государства, но и частного бизнеса.

Он делает заимствование на внешних площадках и сможет заимствовать там под более низкий процент. Это выгода для него и всех нас. Для государства – тоже.

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Наше Министерство финансов, когда выходит на внешние площадки, берет в долг деньги – примерно под 6,5%. Когда у тебя есть сигнал от МВФ, то можно долги заместить на более дешевые. Скажем, под 6%. Это значит существенный выигрыш.

Еще один пример. В феврале 2019 года Украина делала самые дорогие заимствования. На мировых площадках тогда брали деньги под 9,8% годовых за евро. Теперь это можно будет сделать дешевле. Я понимаю, что рядовой гражданин будет говорить, якобы зачем мы берем деньги в долг.

В целом, это делают, когда есть дефицит Госбюджета. Если "отмотать нашу пластинку" на 3–5 лет назад, когда не было пандемии и сегодняшних проблем, то правильной была бы рекомендация уменьшить дефицит Госбюджета.

Это важно, ведь если дефицит незначителен или его нет – это значит, что ты не выходишь на внешние площадки и не берешь в долг.

Ты будешь экономить деньги своих граждан. Однако ситуация изменилась, когда мы зашли в новейшую историю, которая называется "экономика COVID-19". Были кризисные явления в мире.

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О падении мировой экономики

Мы видели коллапсоидные явления на мировом рынке. Часть европейских стран показывала такое падение, которого не было с периода Второй мировой войны.

Скажем, Испания упала так глубоко, как никогда вообще не падала. Там более 10% было падение в 2020 году. После Второй мировой войны вообще у них такого не было.

Большая часть стран показывала гораздо более глубокое падение, чем Украина. Однако мировая экономика упала почти на столько, на сколько и украинская – чуть больше 4%.

Но почему мировая экономика упала на 4%? Потому что есть Китай. Это вторая по величине экономика мира. Несмотря на то, что все падали в 2020 году, Китай, а также Турция и Египет были тремя единственными странами, которые показали рост на протяжении 2020 года.



Китай – вторая по величине экономика мира, – Устенко / Фото Unsplash

Понятно, что мы можем игнорировать эффект Турции и Египта, но мы не можем игнорировать эффект от второй по величине мировой экономики – Китая. Если бы не выросший на 2,5% Китай, то проседание мировой экономики в 2020 году было бы на уровне более 5,5%.

Поэтому я считаю, что 2020 год мы прошли более-менее нормально. После 2020 года нужно стимулировать экономику, нужны какие-то дополнительные импульсы для развития. А где их можно взять?

Направления для стимулирования экономики

Когда ты стимулируешь свою экономику, то у тебя есть 3 магистральных направления, которые можно использовать. Можно использовать монетарную политику, но делать деньги дешевле. Однако здесь есть определенные ограничения.

Первый путь

Первое, что объективно должно существовать, в том числе и в Украине, что Нацбанк является абсолютно независимым институтом. Чем меньше политики любого ранга и политических цветов пытаются вмешиваться в их деятельность, тем лучше будет:

для Нацбанка;

для монетарной политики;

для граждан Украины.

Этот канал в целом существует. Есть ограничение, заключающееся в том, что и сейчас мировая экономика находится на спирали инфляции. Посмотрите на инфляционные показатели, которые существуют в главных эмиссионных центрах мира.

В США за несколько десятилетий не было такого уровня инфляции, который у них сейчас – примерно 6% годовых. То есть там есть такие инфляционные нагрузки. Они есть и в других центрах.

Возможности использования этого монетарного магистрального направления для стимулирования нашей экономики есть, но ограничены. Соответственно, сейчас у нас учетная ставка Нацбанка на уровне 8,5%. Она в целом достаточно низкая.

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Возвращаясь в 2017–2019 годы, вы увидите, что наша учетная ставка была на уровне 18%, а сейчас – 8,5%. Это больше, чем было год назад, но это все-таки достаточно низкая ставка.

Это значит, что кредиты будут все равно достаточно дорогими для бизнеса. Это один магистральный путь. Ты можешь его использовать, ты должен его использовать, но там есть определенные ограничения.

Второй путь

Второй магистральный путь, который у тебя есть…

Таргетирование инфляции

Да, кстати, это таргетирование инфляции и вот почему это тоже ограничение: сейчас инфляция увеличивается, она находится на уровне примерно 10% (это достаточно высокий уровень), но этот магистральный путь существует.

Второй путь, который у тебя есть – бюджетный. Ты можешь стимулировать экономику благодаря собственному бюджету. Поэтому важно иметь дефицит государственного бюджета. Он у тебя есть, ты держишь его в определенных пределах.

Третий путь

Это один из параметров, который обсуждали с Международным валютным фондом, но тогда возникает вопрос: как ты его финансируешь. Чем дешевле финансируешь дефицит, который у тебя есть, тем больше экономишь деньги собственных налогоплательщиков и даешь дополнительный импульс для развития своей экономики.

Третий магистральный путь, который я (кстати, и президент) хотел бы привлечь – улучшение бизнес-климата в стране. Это тот путь, который позволяет получать дополнительные инвестиции и стимулировать свое развитие.

Вот почему, когда президент говорит о необходимости достижения 5% роста и выше, это значит, что ты должен решить задачу не по первому или второму магистральному пути, а по вопросам, которые связаны с улучшением бизнес-климата.

Вроде бы экономический рост, являющийся экономической категорией, просто смещается в категорию неэкономических уравнений. Ведь от чего зависит возможность получения инвестиций? От качества твоего инвестиционного климата. А это – возможность защищать право собственности, решать вопросы, если недостаточно защищены права собственности в судебной системе.

Тебе нужны низкие административные барьеры для ведения бизнеса. Тебе еще многое нужно, но в комплексе это называется бизнес-климат в стране. Многие сейчас говорят о необходимости роста. Такое государство, как Украина, может эффективно бороться с бедностью (а мы в общем-то бедная страна), когда она растет от 5%.



Устенко: "Есть три магистральных направления" / Фото Unsplash

От этого и появилась цифра 5% в большей части выступлений президента. Он использует именно эту цифру. Можете сказать, что сейчас мы растем не так. В 2021 году мы покажем рост на 3–3,5%. Это мало для нас. Однако справедливости ради надо сказать, что большинство стран мира не выйдут на уровень "до пандемии" даже до конца 2022 года.

О теневой экономике

Хорошо, если твоя страна растет, но нужно говорить о том, как распределяют эти результаты роста. Они должны распределяться более или менее равномерно между всеми гражданами, между обществом.

Правда, мы растем на 3–3,5% в этом (2021 – 24 канал) году. Но откровенно скажу, что я был шокирован статистическими данными, которые я увидел несколько недель назад.

Мы все знаем, что у нас в стране большой уровень теневой экономики, согласно Министерству экономики – это 28%. Они рапортуют об улучшении ситуации – было 30%, а стало 28%. Тогда я смотрю на данные нашего экономического роста за первый – третий квартал.

За три квартала этого года (2021 – 24 канал) украинская экономика выросла на 2,8%. Если у тебя в стране есть теневой сектор экономики, который в принципе является фиксированной цифрой, то он должен расти примерно на такой же уровень, как и растет в целом мировая экономика. То есть мы должны были видеть 2,8% роста в теневом секторе экономики.

Измерение сектора экономики

Как можно измерить теневой сектор экономики? Есть разные методы, но один из самых главных, который используют – это потребление электроэнергии.

Я был в шоке, когда увидел цифры (за тот же период), как увеличилось потребление электроэнергии – почти на 7%. То есть, экономика за три квартала выросла на 2,8%, а почти на 7% увеличилось потребление электроэнергии. Это не происходит только на средства населения.

Не граждане дают такое увеличение, его может дать только теневой сектор экономики. Это означает, что если теневой сектор экономики увеличился на 2,8%, то рабочая гипотеза может заключаться в том, что теневой сектор за тот же период увеличился гораздо больше.

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В общем, мы должны видеть больший рост нашей экономики. Теневой сектор уже просто надоел всем, имею в виду экспертов, которые говорят о нем. Теневой сектор, который мог бы дать толчок для развития и улучшения жизни граждан, просто увеличился или остается большим, каким и был раньше.

Это означает, что ситуация не так плоха и теневой сектор дает возможность до сих пор ощущать стабильную экономическую ситуацию, которая намного лучше, чем то, что мы видим в нашей обычной экономической статистике, это первое. Второе – запас для роста просто колоссальный.

Украинская экономика (если измерять ВВП на человека, есть такое понятие "паритет покупательной способности") находится на 97 месте. Это немногим больше 13 тысяч долларов ВВП на душу населения по паритету покупательной способности.

То есть 97 стран живут гораздо хуже, чем мы живем. Но если смотреть на всю эту группу от 13 до 14 тысяч – увидишь, что это, в общем, самая большая группа в мире. То есть почти из 200 стран примерно 10 находятся почти на таком уровне, на котором и мы. То есть мы такой "середнячок" в мире.

Многие люди с вами не согласятся...

Понимаю, что многие могут не согласиться. Но это просто "стыдоба" – быть таким "середнячком", если у тебя есть:

возможности – земля, недра гораздо лучше, чем у многих из стран, которые находятся с тобой в этой группе;

квалифицированные люди;

такое географическое размещение.

Об олигархах читайте во второй части интервью с Олегом Устенко уже в скором времени.