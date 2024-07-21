Как и многие, Залужный мог уйти из армии. Более того, даже имел такую возможность, но не захотел.
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Почему Залужный мог оставить ВСУ
Служба в армии не была оторванной от эпохи, от того, что на самом деле происходило в Вооруженных силах. Фактически, в 2000 годы мы видели стагнацию, разрушение Вооруженных сил. И то, что Валерий Федорович, как и многие кадровые военные, остался в армии, – это скорее чудо и счастье, чем закономерность. Ведь тогда многие увольнялись из-за трудного материального положения, из-за отношения государства к Вооруженным силам,
– объяснила Людмила Долгоновская.
По ее словам, тогда это была абсолютно бесперспективная работа и служба. Поэтому судьба Валерия Федоровича могла сложиться совершенно иначе.
"Он удержался и прошел этот период. И были такие повороты в биографии Залужного, когда он мог сойти с военной карьеры или военная судьба его могла иначе сложиться. И не факт, что он бы тогда стал главнокомандующим. Мне важно было об этом рассказать", – подчеркнула автор книги.
Какие интересности есть в книге о Залужном
Долгоновская не ставила целью писать биографию. Она стремилась описать то, чему научилась у Валерия Федоровича, "сделать портрет личности, приоткрыть человека за должностью и за исторической фигурой". Однако решила больше раскрыть каждый период его жизни до службы на разных этапах. А еще описать первые дни полномасштабного вторжения и подготовку к отпору агрессору – конечно, без раскрытия секретной информации.
В издании можно прочитать рассказы:
- дочерей Залужного, его брата, жены;
- военных 24 бригады, где в 2007-2009 годах служил Залужный;
- помощников главнокомандующего;
- генерала Виктора Назарова.
Меня поразили рассказы брата: они очень теплые и показывают его черты еще с детства. Эта стойкость характера, принципиальность, щедрость, ответственность. А еще – умение быть главным в семье. Это такая отцовская черта. При этом из комментариев дочерей я узнала о том, насколько нежный, заботливый он как отец. Это такие сентиментальные вещи,
– поделилась автор.