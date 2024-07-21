Як і багато хто, Залужний міг піти з армії. Ба більше, навіть мав таку можливість, але не захотів.

Дивіться також Колишній Головнокомандувач ЗСУ та новий посол в Британії: біографія Валерія Залужного

Чому Залужний міг залишити ЗСУ

Служба у війську не була відірваною від епохи, від того, що насправді відбувалося в Збройних силах. Фактично, у 2000 роки ми бачили стагнацію, руйнування Збройних сил. І те, що Валерій Федорович, як і багато кадрових військових, лишився у війську, – це скоріше диво і щастя, аніж закономірність. Адже тоді багато хто звільнявся через скрутне матеріальне становище, через ставлення держави до Збройних сил,

– пояснила Людмила Долгоновська.

За її словами, тоді це була абсолютно безперспективна робота і служба. Тож доля Валерія Федоровича могла скластися геть інакше.

"Він втримався і пройшов цей період. І були такі повороти в біографії Залужного, коли він міг зійти з військової кар'єри, або військова доля його могла інакше скластися. І не факт, що він би тоді став головнокомандувачем. Мені важливо було про це розповісти", – підкреслила авторка книги.

Цікаво! Видавництво Vivat влітку 2022 року звернулося до Людмили з проханням написати книгу. Тоді жінка працювала радницею зі стратегічних комунікацій головкома і щодня спілкувалася з Валерієм Федоровичем.

Які цікавинки є в книзі про Залужного

Долгоновська не мала на меті писати біографію. Вона прагнула описати те, чого навчилася у Валерія Федоровича, "зробити портрет особистості, привідкрити людину за посадою і за історичною постаттю". Проте вирішила більше розкрити кожен період його життя до служби на різних етапах. А ще описати перші дні повномасштабного вторгнення та підготовку до відсічі агресора – звісно, без розкриття секретної інформації.

У виданні можна прочитати розповіді:

доньок Залужного, його брата, дружини;

військових 24 бригади, де у 2007−2009 роках служив Залужний;

помічників головнокомандувача;

генерала Віктора Назарова.

Мене вразили розповіді брата: вони дуже теплі і показують його риси ще змалечку. Ця стійкість характеру, принциповість, щедрість, відповідальність. А ще – вміння бути головним в родині. Це така батьківська риса. При цьому з коментарів доньок я дізналась про те, наскільки ніжним, турботливим він є як батько. Це такі сентиментальні речі,

– поділилася авторка.

Передзамовити книгу про Залужного "Залізний генерал. Уроки людяності" можна за посиланням.