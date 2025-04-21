О взрывах сообщали из Черкасс, Херсона и Одессы

Массированная воздушная атака ударными беспилотниками и несколькими ракетами с Черного моря состоялась ночью 21 апреля. Взрывы раздавались во многих областях Украины.

Суспільне, в частности, написало о взрывах в Черкассах. Поступали такие же сообщения из Николаева, Херсона, Одесской области и Киевской. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология ночи "Перемирие" закончилось – "Шахеды" и ракеты полетели снова: где тревога в Украине 21 апреля

Во многих городах Украины слышали взрывы ночью 21 апреля: что произошло

В полночь на 21 апреля закончилось так называемое "пасхальное перемирие", объявленное Россией. Сразу враг начал атаку ударными БПЛА – как впоследствии выяснилось, достаточно массированную.

Сначала мониторинговые сообщества и Воздушные силы писали о движении БПЛА в Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях и других. Затем сообщения о работе ПВО поступили из Киевской области.

Около 5 утра почти одновременно прогремели взрывы во многих городах. В Николаеве – от атаки ракет из акватории Черного моря. В Херсоне – по пока неизвестным причинам. В Одессе – во время налета беспилотников. Также в Черкассах – Воздушные силы предостерегали об особой опасности для города.

Ближе к 6 утра на Юге дали отбой. Но во многих областях воздушная тревога продолжается, в небе все еще летают "Шахеды".