Такое мнение народный депутат от фракции "Слуга народа" озвучила в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале. Она также рассказала о стандартах НАТО, состоянии военной техники, российском газе и борьбе с олигархами.

Первая часть Должны работать лучше, – интервью с Верещук о должности министра обороны и изменениях в Кабмине

О целях на посту министра обороны

Если вы станете министром обороны – 3 главные вещи, которые вы хотели сделать за то время, пока вы будете на этом посту.

Сейчас идет распределение полномочий между министром обороны и главнокомандующим. Этот конфликт, который заложен в самой природе, не позволяет двигаться так быстро, как этого требует ситуация. Мы должны это завершить.

Я, как никто, подхожу на эту роль. Изначально я имею военное образование, но не являюсь военной, не служила долго в армии, не генерал. В то же время есть опыт и в местном самоуправлении, и в государственном управлении. Хорошо понимаю, как сделать так, чтобы разграничить полномочия бесконфликтно.

Министр обороны – это должна быть гражданская должность, как говорят стандарты НАТО, почему и есть много министров обороны в странах Альянса. Он занимается:

питанием;

обеспечением принадлежащим имуществом;

социальным пакетом;

социологической подготовкой.

Все то, что позволяет военнослужащему быть в комфорте и быть мотивированным. А уже военные – главнокомандующий, генеральный штаб – должны планировать оборону и ее реализовывать. Женщина способна к компромиссу. Буду искать диалог, не пойду на конфликт, потому что это бессмысленно.

У нас крупнейшая в мире очередь на жилье. Не потому, что есть небольшие очереди, а потому, что в мире уже нет очередей военнослужащих. Это советский рудимент.

Сейчас в очереди 47 тысяч человек. Мы никогда не решим этот вопрос из-за динамики, с которой мы предоставляем жилье военнослужащим, и с тем количеством людей, которым требуется жилье.

Нам необходимо иметь стратегию и четкую политическую волю. Мы обсуждаем это 2 года. Уже все практически есть. Это надо реализовать.

Мы почти 2 года не повышали заработную плату военнослужащим. Нам нужно что-то с этим сделать. Украина должна заложить повышение и престиж профессии. Помните, как когда-то офицер шел по гарнизону и с какой гордостью на него все смотрели?

Справка. Кабинет Министров в сентябре одобрил главную смету страны на 2022 года. Больше всего денег из бюджета планируется направить на военную сферу и здравоохранение.

Мы тогда увидим, что не будет 50% тех, кто не хочет служить после первого контракта. У нас пока нет мотивации. Люди идут со службы, потому что не видят ради чего (оставаться – 24 канал). Они хотят, чтобы их семьи имели право на льготы. Именно тогда они будут отдавать себя.



Ирина Верещук предлагает повысить зарплату военнослужащим / Фото "Слуги народа"

Кстати, тема женщин в армии тоже очень важна. Мы еще не дорабатываем. Хотя сейчас 31 тысяча женщин в армии. Мы уже имеем первую женщину-генерала медицинской службы. Однако это лишь маленькие шаги.

Сознание все равно постсоветское. Его надо ломать. Престиж профессии – это когда мы поднимаем соцзащиту, пакет и мотивируем военнослужащих служить дальше.

О стандартах НАТО

Люди уходят с "контракта" из-за низкой зарплаты и постсоветских остатков внутри армии. Какой вы считаете достаточную зарплату военного, ради которой люди хотели бы там оставаться? Как можно изменить армию изнутри? Как приблизиться к стандартам НАТО?

Есть оборонный бюджет, например, на Министерство обороны.

В 2021 году – 116 миллиардов гривен, а в 2022 году закладывают 132 миллиарда гривен, если все будет хорошо, мы проголосуем именно в таком размере.

Большая часть из 132 миллиардов гривен идет только на выплаты. По стандартам НАТО, должно быть меньше трети. Большая часть должна идти на закупку вооружения и техники.

Также должна быть модернизация – высокотехнологичные образцы вооружения, которые используют наши военные.

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Украина фактически "проедает" деньги, которые ей выделяют. Это должно быть построено по-другому. Когда мы говорим о социальном обеспечении, то это должны быть стандарты, которые будут привлекать людей.

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Какой должна быть зарплата военнослужащих?

Средняя заработная плата в Украине составляет 12 – 13 тысяч гривен, как говорит наш Кабмин. Будем придерживаться статических данных. Для военных она должна быть минимум 25 тысяч гривен, чтобы была мотивация идти в армию.

Это ненормированный рабочий день (нет субботы и воскресенья), большая психологическая нагрузка. Это не от 9 до 18 часов – отработал, закрыл кабинет и ушел домой. Это – наряды, полевые или выездные выходы. В конце концов, война и опасность. Такие вещи надо хорошо прорабатывать.

Вы можете пообещать, что сделаете такую ​​зарплату? Где найдете эти деньги?

Я по крайней мере постараюсь сделать все, что от меня будет зависеть. Не могу сказать, что придя сразу, я же не волшебница. Я должна понимать, что есть бюджет Украины, коронавирус, учителя, врачи, пенсионеры.



Ирина Верещук: "Украина фактически "проедает" деньги, которые ей выделяют" / Фото "Слуги народа"

Мы будем переходить на калибры НАТО и обновлять вооружение Украины?

Мы будем переходить на калибры Альянса. Если движемся в НАТО, то у нас должна быть совместимость. Если хотим их понимать, а они – нас, то мы должны знать, на чем они воюют и что должны сделать.

Я – оптимистка, потому что Украина вышла на NSPA – международную платформу НАТО, что позволяет закупать образцы вооружения, если у нас нет собственного производства.

Мы движемся, но бюрократия, как всегда, мешает. Например, частным компаниям очень трудно. Я помню, как мы пытались снять постановление №1228, чтобы нашим экспортерам позволить быстрее выходить, потому что это как раз конкурентоспособность.

Мы увидели образец и делаем свой. Можем в кооперации, например с Bayraktar. Они могли бы здесь построить завод, где были бы инженеры и наши беспилотники.

Обратите внимание! Министерство обороны 29 сентября подписало меморандум о сотрудничестве с турецкой компанией Bayraktar Savunma. Договоренность предусматривает строительство совместного учебно-испытательного центра беспилотников у Киева.

Однако Bayraktar не может найти место для хранения.

Меморандум уже подписали. Буду очень осторожна. Я обещаю, что когда займу должность, если удастся и все будет в порядке, то мы как раз откроем шлюз для помощи производителям, поставим на разработку украинского производства нашу технику и новые образцы.

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Есть ответ, что будет с танками, самолетами или ракетными программами?

Ответ есть. Ее надо подкрепить правильными шагами. То есть, мы закупаем новые танки, модернизируем старые или мы вообще не полагаемся на них? У нас уже есть необходимое количество – более тысячи или 2.

Вопросы стратегии. У президента есть четкое видение – модернизация.



Владимир Зеленский имеет четкое видение касательно военной техники / Фото Офиса Президента

Мы заключили несколько соглашений с Великобританией и Турцией, нам выделили дополнительных 60 миллионов долларов США. Нам готовы помогать. Мы им благодарны.

Наши партнеры понимают, что будет армия – будет государство. Нам только осталось определить для себя, успокаивать самим себя дальше, или поставим точку и уже начнем работать с 2022?

Уже 8 год идет война. Мы до сих пор не дали ответ на эти вопросы. Сколько еще нужно времени?

У нас всего 2 года. Только 2 года, а уже есть закон об оборонных закупках. Мы имеем в некотором роде закон о корпоратизации Укроборонпрома и о Службе безопасности Украины. Уже основные законы, которые закладывают начало реформы.

О войне на Донбассе

Есть у вас видение того, как и когда должна закончиться война на Донбассе?

Это политическое решение. Мы точно не должны рассчитывать на то, что пойдем в атаку, как говорят некоторые горячие головы.

Мы будем терять тысячи украинцев, а ценим каждого из них. Это Россия может без принципов "выбрасывать" людей, чтобы тысячи гибли в Сирии и других горячих точках на славу "магучества".

Виктория Нуланд приехала в Москву с 3-дневным визитом. Уже есть определенный план, который они обсуждают касательно Украины и мирного урегулирования.



Виктория Нуланд приехала в Москву с визитом / Фото LIGA.net

Зато Владимир Зеленский провел скайп-разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном касательно "нормандской четверки". Затем Макрон и Меркель позвонили Владимиру Путину.

Мы активизировались в этом направлении. Надеемся, что подобная встреча состоится для нас конструктивно.

Россия не может долго рассказывать о том, что "их там нет". 12 октября состоялось заседание Украины и Евросоюза. Мы видели итоговый вывод, где Россия является четкой агрессоркой, поэтому санкции продлили.

Справка. В Киеве 12 октября состоялся 23-й саммит Украина – Европейский Союз. В нем приняли участие Владимир Зеленский и руководство ЕС. В частности, президент Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Россия много сделала для того, чтобы санкции не продлевались. Они будут углубляться против тех, кто проводит референдумы. В частности, на судей и прокуроров тоже наложены новые санкции. Это правильные шаги, которые показывает ЕС в отношении России.

О российском газе

Россия давит на Запад в вопросе газа. Она хочет, чтобы Европа дала им разрешительные и технические документы на "Северный поток-2". Обсуждали ли вы это на комитете? Готовы ли мы отвечать на риски, если Россия дожмет?

У нас есть контракт до 2024 года, который предусматривает "бери или плати". Они оплатят 40 миллиардов, которые должны обязательно отдать за прокачку. Однако для нас это точно не выход.

Они сделают все, чтобы таким образом давить на Украину. У нас небольшой выбор – защищаться. Мы это делаем. Также нужно нападать. Украина это будет делать вместе с поляками. Мы будем судиться за каждый шаг и сантиметр.

У нас есть положительный стокгольмский опыт – арбитраж, где результат нашей работы – 3,5 миллиарда долларов. Это результат "Нафтогаза" и политических лидеров, которые принимали решения и побеждали в соответствии с ними.

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В России не все гладко с "Северным потоком-2". Европа "сняла очки", когда госпожа Меркель говорила, что у них были хорошие отношения и Россия никогда не шантажировала Европу газом.



Ангела Меркель заявляла, что Германия имеет хорошие отношения с Кремлем / Фото Getty Images

Мы должны строить интерконнектор на границах с Польшей и Румынией. Мы имеем выход и подписанные соглашения. Польша, как вы знаете, уже зашла, выкупив у нас энергетическую долю в энергетическом секторе.

Я очень надеюсь, что мы используем с пользой и эффектом 2 года, которые у нас остались.

О деолигархизации

Ваш комитет был профильным в принятии закона об олигархах. Не считаете ли, что СНБО должно работать над вопросами войны, а не олигархов?

Возможно, так было бы и лучше. Мы видим, что происходит с судебной ветвью власти буквально на наших глазах. Верховный Суд Украины относительно Высшего совета правосудия подает через свою коллегию заявление о неконституционности закона.

Система будет сопротивляться. Рассчитывать на нее невозможно. У них не проснется патриотизм, они не поймут, как надо жить и что надо делать. Будем реалистами.

Касательно Нацагентства по предупреждению коррупции и СНБО. Субъект законодательной инициативы – президент Украины. Мы видели, каким инструментом стал СНБО с начала 2021 года.

Речь идет о первых санкциях против 3 каналов и Виктора Медведчука, которому избрана мера пресечения. Там многие процессы, которые, надеюсь, завершатся приговором.

Справка. СНБО 2 февраля 2021 года ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука. Ограничения распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Очевидно, такое обвинение относительно публичного политика, более того, Медведчука, не может завершиться приговором. Это вызов судебной и правоохранительной системе. Посмотрим, как она сработает.

Что касается моего голосования. Если президент, как лидер нашей команды, решил, что единственным возможным инструментом является деолигархизация, а в деолигархизации – именно СНБО, то я готова подставить ему плечо.