Таку думку народна депутатка від фракції "Слуга народу" озвучила у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі. Вона також розповіла про стандарти НАТО, стан військової техніки, російський газ та боротьбу з олігархами.

Перша частина Ми повинні працювати краще, – інтерв'ю з Верещук про посаду міністра оборони й зміни в уряді

Про цілі на посаді міністра оборони

Якщо ви станете міністром оборони – 3 головні речі, які б ви хотіли зробити за той час, поки ви будете на цій посаді.

Зараз триває розподіл повноважень між міністром оборони і головнокомандувачем. Цей конфлікт, який закладений в самій природі, не дозволяє рухатись так швидко, як цього вимагає ситуація. Ми мусимо це завершити.

Я, як ніхто, підходжу на цю роль. Засадничо я маю військову освіту, але не є військовою, не служила довго в армії, не генерал. Водночас маю досвід і в місцевому самоврядуванні, і в державному управлінні. Добре розумію, як зробити так, щоб розмежувати повноваження безконфліктно.

Міністр оборони – це повинна бути цивільна посада, як і кажуть стандарти НАТО, чому і є багато міністрів оборони в країнах Альянсу. Він опікується:

харчуванням;

забезпеченням належним майном;

соціальним пакетом;

соціологічною підготовкою.

Все те, що дозволяє військовослужбовцю бути в комфорті і бути вмотивованим. А вже військові – головнокомандувач, генеральний штаб – повинні планувати оборону і її реалізовувати. Жінка здатна до компромісу. Шукатиму діалог, не йтиму на конфлікт, бо це беззмістовно.

У нас найбільша у світі черга на житло. Не тому, що є менші черги, а через те, що у світі вже немає черг військовослужбовців. Це радянський рудимент.

Зараз у черзі 47 тисяч людей. Ми ніколи не розв'яжемо цього питання через динаміку, з якою ми надаємо житло військовослужбовцям, та з тією кількістю людей, які потребуватимуть житла.

Нам необхідно мати стратегію й чітку політичну волю. Ми обговорюємо це 2 роки. Уже все практично є. Це треба реалізувати.

Ми майже 2 роки не підвищували заробітну плату військовослужбовцям. Нам треба щось із цим зробити. Україна має закласти підвищення та престиж професії. Пам'ятаєте, як колись офіцер йшов по гарнізону й з якою гордістю на нього всі дивилися?

Довідка. Кабінет Міністрів у вересні схвалив головний кошторис країни на 2022 рік. Найбільше грошей із бюджету планують спрямувати на військову сферу та охорону здоров'я.

Ми тоді побачимо, що не буде 50% тих, хто не хоче служити після першого контракту. У нас наразі немає мотивації. Люди йдуть зі служби, бо не бачать заради чого (залишатись – 24 канал). Вони хочуть, щоб їхні сім'ї мали право на пільги. Саме тоді вони віддаватимуть себе.



Ірина Верещук пропонує підвищити зарплату військовослужбовцям / Фото "Слуги народу"

До речі, тема жінок в армії теж дуже важлива. Ми ще не доопрацьовуємо. Хоча зараз є 31 тисяча жінок в армії. Ми вже маємо першу жінку-генерала медичної служби. Проте це лише маленькі кроки.

Свідомість усе одно пострадянська. Її треба ламати. Престиж професії – це коли ми підіймаємо соцзахист, пакет і мотивуємо військовослужбовців служити далі.

Про стандарти НАТО

Люди йдуть із "контракту" через низьку зарплату та пострадянські залишки всередині армії. Якою ви вважаєте достатню зарплату військового, заради якої люди хотіли б там залишатись? Як можна змінити армію зсередини? Як наблизитись до стандартів НАТО?

Є оборонний бюджет, наприклад, на Міністерство оборони.

У 2021 році – 116 мільярдів гривень, а у 2022 році закладають 132 мільярди гривень, якщо все буде добре, ми проголосуємо саме в такому розмірі.

Більша частина зі 132 мільярдів гривень йде лише на виплати. За стандартами НАТО, має бути менше ніж третина. Велика частина повинна йти на закупівлю озброєння й техніки.

Також має бути модернізація – високотехнологічні зразки озброєння, які використовують наші військові.

Програма "Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео



Україна фактично "проїдає" гроші, які їй виділяють. Це має бути побудовано по-іншому. Коли ми говоримо про соціальне забезпечення, то це повинні бути стандарти, які приваблюватимуть людей.

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Якою має зарплата військовослужбовців?

Середня заробітна плата в Україні становить 12 – 13 тисяч гривень, як каже наш Кабмін. Будем дотримуватись статичних даних. Для військових вона має бути мінімум 25 тисяч гривень, щоб була мотивація йти в армію.

Це ненормований робочий день (немає суботи й неділі), велике психологічне навантаження. Це не від 9 до 18 години – відпрацював, зачинив кабінет і пішов додому. Це – наряди, польові чи виїзні виходи. Зрештою, війна й небезпека. Такі речі треба добре пропрацьовувати.

Ви можете пообіцяти, що зробите таку зарплату? Де знайдете ці гроші?

Я принаймні постараюсь зробити все, що від мене залежатиме. Не можу сказати, що прийшовши відразу, я ж не чарівниця. Я повинна розуміти, що є бюджет України, коронавірус, учителі, лікарі, пенсіонери.



Ірина Верещук: "Україна фактично "проїдає" гроші, які їй виділяють" / Фото "Слуги народу"

Ми переходитимемо на калібри НАТО й оновлюватимемо озброєння України?

Ми переходитимемо на калібри Альянсу. Якщо рухаємось у НАТО, то у нас мусить бути взаємосумісність. Якщо хочемо їх розуміти, а вони – нас, то ми маємо знати, на чому вони воюють й що маємо зробити.

Я – оптимістка, тому що Україна вийшла на NSPA – міжнародну платформу НАТО, яка дозволяє закуповувати зразки озброєння, якщо у нас немає власного виробництва.

Ми рухаємось, але бюрократія, як завжди, заважає. Наприклад, приватним компаніям дуже важко. Я пригадую, як ми намагались зняти постанову №1228, щоб нашим експортерам дозволити швидше виходити, бо це якраз конкурентоздатність.

Ми побачили зразок і вже робимо свій. Можемо в кооперації, наприклад з Bayraktar. Вони могли б тут побудувати завод, де були б інженери та наші безпілотники.

Зверніть увагу! Міністерство оборони 29 вересня підписало меморандум про співпрацю з турецькою компанією Bayraktar Savunma. Домовленість передбачає будівництво спільного навчально-випробувального центру безпілотників біля Києва.

Однак Bayraktar не може знайти місце для зберігання.

Меморандум уже підписали. Буду дуже обережна. Я обіцяю, що коли обійму посаду, якщо вдасться й усе буде гаразд, то ми якраз відчинимо шлюз для допомоги виробникам, поставимо на розроблення українського виробництва нашу техніку й нові зразки.

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Є відповідь, що буде з танками, літаками чи ракетними програмами?

Відповідь є. Її треба підкріпити правильними кроками. Тобто, чи ми закуповуємо нові танки, модернізуємо старі чи ми взагалі не покладаємось на них? У нас уже є необхідна кількість – більше ніж тисяча чи 2.

Питання стратегії. У президента є чітке бачення – модернізація.



Володимир Зеленський має чітке бачення щодо військової техніки / Фото Офісу Президента

Ми уклали кілька угод із Великою Британією й Туреччиною, нам виділили додаткових 60 мільйонів доларів США. Нам готові допомагати. Ми їм вдячні.

Наші партнери розуміють, що буде армія – буде держава. Нам тільки залишилось визначити для себе, чи заспокоюватимемо самі себе далі, чи поставимо крапку й вже почнемо працювати з 2022 року?

Уже 8 рік триває війна. Ми досі не дали відповідь на ці питання. Скільки ще треба часу?

У нас лише 2 роки. Тільки 2 роки, а вже є закон про оборонні закупівлі. Ми маємо до певної міри закон про корпоратизацію Укроборонпрому та про Службу безпеки України. Вже є основні закони, які закладають початок реформи.

Про війну на Донбасі

Є у вас бачення того, як і коли має закінчитись війна на Донбасі?

Це політичне рішення. Ми точно не маємо розраховувати на те, що підемо в атаку, як говорять деякі гарячі голови.

Ми втрачатимемо тисячі українців, а цінуємо кожного з них. Це Росія може без принципів "викидати" людей, щоб тисячі гинули в Сирії та інших гарячих точках на славу "магучества".

Вікторія Нуланд приїхала до Москви з 3-денним візитом. Уже є певний план, який вони обговорюють щодо України й мирного врегулювання.



Вікторія Нуланд приїхала до Москви з візитом / Фото LIGA.net

Натомість Володимир Зеленський провів скайп-розмову з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном щодо "нормандської четвірки". Потім Макрон і Меркель зателефонували Володимиру Путіну.

Ми активізувалися щодо цього напрямку. Сподіваємось, що подібна зустріч відбудеться для нас конструктивно.

Росія не може довго розповідати про те, що "их там нет". 12 жовтня відбулось засідання України та Євросоюзу. Ми бачили підсумковий висновок, де Росія є чіткою агресоркою, тому санкції продовжили.

Довідка. У Києві 12 жовтня відбувся 23-й саміт Україна – Європейський Союз. У ньому взяли участь Володимир Зеленський та керівництво ЄС. Зокрема, президент Євроради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Росія багато зробила для того, щоб санкції не продовжувались. Вони поглиблюватимуться проти тих, хто проводить референдуми. Зокрема, на суддів і прокурорів теж накладено нові санкції. Це правильні кроки, які показує ЄС щодо Росії.

Про російський газ

Росія тисне на Захід у питанні газу. Вона хоче, щоб Європа дала їм дозвільні й технічні документи на "Північний потік-2". Чи обговорювали ви це на комітеті? Чи готові ми відповідати на ризики, якщо Росія дотисне?

У нас є контракт до 2024 року, який передбачає "бери або плати". Вони проплатять 40 мільярдів, які мають обов'язково віддати за прокачування. Однак для нас це точно не вихід.

Вони зроблять усе, щоб у такий спосіб тиснути на Україну. У нас невеликий вибір – захищатися. Ми це робимо. Також потрібно нападати. Україна це робитиме разом із поляками. Ми судитимемось за кожен крок і сантиметр.

У нас є позитивний стокгольмський досвід – арбітраж, де результат нашої роботи – 3,5 мільярда доларів. Це результат "Нафтогазу" та політичних лідерів, які ухвалювали рішення й перемагали відповідно до них.

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У Росії не все гладко з "Північним потоком-2". Європа "зняла окуляри", коли пані Меркель казала, що у них були добрі відносини й Росія ніколи не шантажувала Європу газом.



Ангела Меркель заявляла, що Німеччина має добрі відносини з Кремлем / Фото Getty Images

Ми маємо будувати інтерконектори на кордонах із Польщею та Румунією. Ми маємо вихід і підписані угоди. Польща, як ви знаєте, уже зайшла, викупивши в нас енергетичну частку в енергетичному секторі.

Я дуже сподіваюсь, що ми використаємо з користю й ефектом 2 роки, які у нас залишились.

Про деолігархізацію

Ваш комітет був профільним в ухваленні закону про олігархів. Чи не вважаєте, що РНБО мало б працювати над питаннями війни, а не олігархів?

Можливо, так було б і краще. Ми бачимо, що відбувається із судовою гілкою влади буквально на наших очах. Верховний Суд України щодо Вищої ради правосуддя подає через свою колегію заяву щодо неконституційності закону.

Система опиратиметься. Розраховувати на неї неможливо. У них не прокинеться патріотизм, вони не зрозуміють, як треба жити й що треба робити. Будьмо реалістами.

Щодо Нацагентства з питань запобігання корупції та РНБО. Суб'єкт законодавчої ініціативи – президент України. Ми бачили, яким інструментом стала РНБО з початку 2021 року.

Мовиться про перші санкції проти 3 каналів і Віктора Медведчука, якому обрали запобіжний захід. Там багато процесів, які, сподіваюсь, завершаться вироком.

Довідка. РНБО 2 лютого 2021 року ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, який є соратником Віктора Медведчука. Обмеження поширили на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Вочевидь, таке звинувачення щодо публічного політика, ба більше, Медведчука, не може завершитись вироком. Це виклик судовій та правоохоронній системі. Подивимось, як вона спрацює.

Щодо мого голосування. Якщо президент, як лідер нашої команди, вирішив, що єдиним можливим інструментом є деолігархізація, а в деолігархізації – саме РНБО, то я готова підставити йому плече.