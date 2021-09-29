Меморандум у присутності президента Володимира Зеленського підписав міністр оборони України Андрій Таран і гендиректор компанії Bayraktar Халук Байрактар. Глава держави назвав цей момент дуже важливим для України.
До теми Не на складах: безпілотники Bayraktar виконують бойові завдання, – Залужний
Будівництво випробувального центру
Документ передбачає, що турецька компанія збудує навчально-випробувальний центр неподалік від міста Васильків у Київській області. Будуватимуть на територіях, що належать Міноборони. У перспективі таких центрів планують збудувати декілька по всій країні.
Українці та турки спільно користуватимуться центром. Інституція обслуговуватиме, ремонтуватиме та модернізуватиме безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2. У майбутньому також проводитимуть спеціалізовані навчання персоналу, що відповідатиме за експлуатацію безпілотників.
Що таке Bayraktar TB2?Це турецький ударний безпілотник нового покоління з високою тривалістю польоту. Його активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема на Близькому Сході. Літальний апарат може транспортувати керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби.
Наступним етапом співпраці з компанією Bayraktar стане налагодження спільного виробництва безпілотників. Турки готові інвестувати в спорудження відповідного заводу в Україні.
Президент Зеленський подякував лідеру Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку проєкту. Він наголосив, що це – реальна підтримка суверенітету й незалежності України.
Закупівля турецьких безпілотників Україною: останні новини
- Україна закупила 6 турецьких безпілотників Bayraktar TB2 компанії Roketsan у 2019 році.
- Перший ударний літальний апарат Збройні сили України отримали у липні 2021 року. Його випробували на аеродромі під Миколаєвом.
- Україна планує закупити ще 4 комплекси безпілотників Bayraktar для потреб ЗСУ. Наразі армія застосовує 2 такі комплекти, до яких загалом входить 12 літальних апаратів.