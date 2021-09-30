О жестком карантине или локдауне речь не идет, – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что сейчас необходимости вводить локдаун в Украине нет. Также рано говорить, что ситуация настолько сложная, что приближается к "красному" уровню опасности.

Об этом глава Минздрава сообщил на брифинге. Он отметил, что количество новых больных коронавирусом действительно растет, однако о "красной" зоне говорить рано.

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Тенденции роста есть, – Ляшко

Тенденции роста есть, но ни о жестком карантине, ни о локдауне сегодня речь не идет,

– сказал Ляшко.

Министр отметил, что пока ни одна область Украины не отвечает "оранжевым" показателям, не то что "красным".

Благодаря вакцинации карантин может закончиться весной

Отметим, что ранее Ляшко прогнозировал, что карантин в Украине вполне может завершиться уже весной 2022 года. Однако для этого требуется выполнение одного условия – большинство украинцев должны вакцинироваться уже к Новому Году.

Однако и для привитых людей мер безопасности никто не отменял: им следует носить маски. Ведь человек, который вакцинировался, может быть переносчиком COVID-19.

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Какова ситуация с коронавирусом в Украине? По состоянию на 30 сентября в Украине обнаружили По состоянию на 30 сентября в Украине обнаружили 2 миллиона 423 тысячи 379 случаев коронавируса, из них 56 274 – летальные. Выздоровели более 2 миллионов 255 тысяч. За последние сутки болезнь диагностировали у 11 757 человек, умерли 194 больных.