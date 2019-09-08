О прекращении уголовного преследования в отношении участников обмена не договаривались

Украина и Россия произвели обмен пленными по формуле "35 на 35" 7 сентября. Украинская омбудсвумен, которая принимала непосредственное участие в этом процессе, рассказала о том, что сейчас официального запроса от РФ о прекращении уголовного преследования обменяных не поступало.

8 сентября российская омбудсвумен Татьяна Москалькова говорила СМИ о прекращении уголовного преследования всех тех, кого обменяли. На эти заявления отреагировала и Людмила Денисова, пишут в BBC.

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Москалькова говорила, что видит "необходимость в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, которые имеют гражданство России и Украины, и желают вернуться домой, которое также могло бы правовыми средствами решить вопрос прекращения в отношении них уголовного преследования на паритетных началах".

Я, как и вы, прочитала об этом в новостях. Если она обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений,

– ответила Людмила Денисова.

Отдельно украинская омбудсвумен отметила, что будет "работать над тем, чтобы состоялись следующие освобождения".

О каком обмене пленными говорится?7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России украинцев и 24 пленных россиянами моряка.



Освобожденных украинцев очень трогательно встречали в аэропорту "Борисполь". Присутствовали и президент, и журналисты, и, конечно, родные и друзья освобожденных.



В России же выданных Украиной лиц встретили только несколько пропагандистов, в частности Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. Список людей, которых выдали России, читайте по ссылке.

А вот люди, которых удалось вернуть в Украину (инфографика 24 канала):