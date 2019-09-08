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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВИБОРИ В МОСКВІ ЛИТВА – УКРАЇНА

      Про припинення кримінального переслідування щодо учасників обміну не домовлялися, – Денісова

      631 Читать новость на русском
      Обмін полоненими відбувся 7 вересня
      Обмін полоненими відбувся 7 вересня / 24 канал

      Україна та Росія здійснили обмін полоненими за формулою "35 на 35" 7 вересня. Українська омбудсвумен, яка брала безпосередню участь у цьому процесі, розповіла про те, що наразі офіційного запиту від РФ щодо припинення кримінального переслідування обміняних не надходило.

      8 вересня російська омбудсвумен Тетяна Москалькова говорила ЗМІ щодо припинення кримінального переслідування всіх тих, кого обміняли. На ці заяви відреагувала і Людмила Денісова, пишуть у BBC.

      Читайте також: Чому Путін погодився на обмін полоненими

      Москалькова казала, що бачить "необхідність у перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яка також могла б правовими засобами розв'язати питання припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах".

      Я, як і ви, прочитала про це в новинах. Якщо вона звернеться офіційно і буде це пропонувати, то ми будемо це питання розглядати. Потрібне звернення, адже так можна говорити будь про що. Сьогодні немає ніяких пропозицій,
      – відповіла Людмила Денісова.

      Окремо українська омбудсвумен наголосила, що буде "працювати над тим, аби відбулися наступні звільнення".

      Про який обмін полоненими мовиться?7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії українців та 24 полонених росіянами моряків.

      Звільнених українців дуже зворушливо зустрічали в аеропорту "Бориспіль". Присутніми були і президент, і журналісти, і, звісно, рідні та друзі звільнених. 

      У Росії ж виданих Україною осіб зустріли тільки кілька пропагандистів, зокрема Дмитро Кисельов та Ольга Скабєєва. Список людей, яких видали Росії, читайте за посиланням.

      А ось люди, яких вдалося повернути до України (інфографіки 24 каналу):

      БранціМоряки

      blog_ava
      Український моряк розповів, як потрапив у полон: спочатку відчував, що поїздка не вдасться
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      Теги: Новини України Новини Росії Обмін полоненими Україна – Росія Людмила Денісова Тетяна Москалькова
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