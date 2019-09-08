Про припинення кримінального переслідування щодо учасників обміну не домовлялися, – Денісова

Україна та Росія здійснили обмін полоненими за формулою "35 на 35" 7 вересня. Українська омбудсвумен, яка брала безпосередню участь у цьому процесі, розповіла про те, що наразі офіційного запиту від РФ щодо припинення кримінального переслідування обміняних не надходило.

8 вересня російська омбудсвумен Тетяна Москалькова говорила ЗМІ щодо припинення кримінального переслідування всіх тих, кого обміняли. На ці заяви відреагувала і Людмила Денісова, пишуть у BBC.

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Москалькова казала, що бачить "необхідність у перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яка також могла б правовими засобами розв'язати питання припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах".

Я, як і ви, прочитала про це в новинах. Якщо вона звернеться офіційно і буде це пропонувати, то ми будемо це питання розглядати. Потрібне звернення, адже так можна говорити будь про що. Сьогодні немає ніяких пропозицій,

– відповіла Людмила Денісова.

Окремо українська омбудсвумен наголосила, що буде "працювати над тим, аби відбулися наступні звільнення".

Про який обмін полоненими мовиться?7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії українців та 24 полонених росіянами моряків.



Звільнених українців дуже зворушливо зустрічали в аеропорту "Бориспіль". Присутніми були і президент, і журналісти, і, звісно, рідні та друзі звільнених.



У Росії ж виданих Україною осіб зустріли тільки кілька пропагандистів, зокрема Дмитро Кисельов та Ольга Скабєєва. Список людей, яких видали Росії, читайте за посиланням.

А ось люди, яких вдалося повернути до України (інфографіки 24 каналу):