ОАЭ отправили в Украину 50 тонн гуманитарки и автомобили скорой помощи
Источник:посольство Украины в ОАЭ
ОАЭ направили Украине очередную гуманитарную помощь. Самолет с грузом уже приземлился в Варшаве.
На борту находятся 50 тонн помощи и полностью оборудованные автомобили скорой помощи. Из Польши они отправятся в Украину.
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Кстати, груз в Варшаву был доставлен украинским самолетом Ан-124.
МИД Украины уже поблагодарил коллег из ОАЭ за быстрый ответ на гуманитарные вызовы.
Каждый самолет демонстрирует настоящие усилия Эмиратов по обеспечению жизненно необходимых потребностей украинцев, пострадавших в результате российской военной агрессии,
– говорится в сообщении.
Посол ОАЭ в Украине Салем Ахмад Аль-Кааби отметил, что за март Эмираты создали воздушный мост и обеспечили передачу Украине продовольствия и медицинской помощи.
ОАЭ отправили автомобили скорой помощи / Фото посольства Украины