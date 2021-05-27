ОАСК возобновил работу после сообщения о минировании

Окружной административный суд города Киева 27 мая полностью возобновил свою работу. Накануне появилась информация, что суд заминировали.
Специалисты взрывотехнической службы провели все необходимые меры для проверки информации о заминировании.
Что этому предшествовало ОАСК "заминировали": людей эвакуировали
ОАСК возобновил работу
Во время осмотра помещений взрывчатых веществ не обнаружили.
27 мая Окружной административный суд города Киева возобновил работу,
– говорится в сообщении.
В суде также добавили, что 26 мая из-за сообщения о заминировании помещений ОАСК отменили ряд судебных заседаний. Их участникам дополнительно сообщат о дате и времени судебных заседаний.
"Заминирование" ОАСК
- 26 мая, после 14:00 поступило сообщение о заминировании столичного Окружного админсуда, всех посетителей и персонал оттуда эвакуировали.
- На месте в течение нескольких часов работали саперы. В результате ни одной взрывчатки там не нашли.