В ОАСК оспаривают проверку COVID-сертификатов в общественных местах

15 ноября 2021 , 16:46
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Источник:

ОАСК

Окружной административный суд Киева открыл производство относительно права проверки у людей сертификатов вакцинации в общественных местах. Это касается и проверки на наличие отрицательного ПЦР-теста или документа о выздоровлении от COVID-19.

Иск к Кабмину и Государственной казначейской службе подал житель Николаева. Он просит, чтобы суд отменил соответствующий пункт постановления правительства.

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Просят миллион гривен морального ущерба

Кроме отмены пункта о проверках, истец хочет взыскать с Государственной казначейской службы 1 миллион гривен за моральный ущерб в свою пользу.

Суд будет рассматривать дело по правилам общего искового производства. Подготовительное заседание назначили на 8 декабря 2021 года.

Проверка COVID-сертификатов: что известно

В регионах, где действует красная зона карантина, в общественных местах надо иметь сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. Когда правоохранители или другие службы проверяют наличие таких документов, они не нарушают закон. В Минздраве отметили, что это не является разглашением медицинской тайны.

Правда, никто не может проверять сертификаты в ряде заведений:

  • в банках;
  • на АЗС;
  • в ветеринарных магазинах ;
  • в аптеках;
  • во всех продовольственных магазинах и на любом уровне эпидопасности.
Обратите внимание! За использование фальшивых сертификатов грозит штраф до 850 гривен, арест до 6 месяцев или и ограничение свободы до 2 лет. Те, кто подделывает документы, могут получить 5 лет тюрьмы.


Проверка сертификатов / Инфографика 24 канала

Автор: Ольга Музика