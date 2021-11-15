В ОАСК оспаривают проверку COVID-сертификатов в общественных местах

Окружной административный суд Киева открыл производство относительно права проверки у людей сертификатов вакцинации в общественных местах. Это касается и проверки на наличие отрицательного ПЦР-теста или документа о выздоровлении от COVID-19.

Иск к Кабмину и Государственной казначейской службе подал житель Николаева. Он просит, чтобы суд отменил соответствующий пункт постановления правительства.

Читайте также Уголовная ответственность за покупку COVID-сертификата: объяснения полиции

Просят миллион гривен морального ущерба

Кроме отмены пункта о проверках, истец хочет взыскать с Государственной казначейской службы 1 миллион гривен за моральный ущерб в свою пользу.

Суд будет рассматривать дело по правилам общего искового производства. Подготовительное заседание назначили на 8 декабря 2021 года.

Проверка COVID-сертификатов: что известно

В регионах, где действует красная зона карантина, в общественных местах надо иметь сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. Когда правоохранители или другие службы проверяют наличие таких документов, они не нарушают закон. В Минздраве отметили, что это не является разглашением медицинской тайны.

Правда, никто не может проверять сертификаты в ряде заведений:

в банках;

на АЗС;

в ветеринарных магазинах ;

в аптеках;

во всех продовольственных магазинах и на любом уровне эпидопасности.



Проверка сертификатов / Инфографика 24 канала

За использование фальшивых сертификатов грозит штраф до 850 гривен, арест до 6 месяцев или и ограничение свободы до 2 лет. Те, кто подделывает документы, могут получить 5 лет тюрьмы.