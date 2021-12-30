ОАСК открыл производство по иску Януковича к Верховной Раде

Скандальный ОАСК открыл производство по требованию Виктора Януковича. Речь идет об иске президента-беглеца в украинский парламент.

Детали решения ОАСК

Рассмотрение дела было назначено на 10:15 16 февраля 2022 года. На заседание вызовут стороны.

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Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича к Верховной Раде по спору о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий Президента Украины,

– рассказала Ольга Совгиря.

Нардеп и представитель парламента в Конституционном Суде отметила, что Янукович просит установить, что у Рады не было полномочий устранять его с поста президента.

Кстати, в определении суда указано, что адресом для переписки с президентом-беглецом является Ростов-на-Дону.

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