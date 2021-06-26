ОАСК отложил иск российского рэпера Моргенштерна к СБУ
Источник:"Радио Свобода"
Окружной административный суд Киева оставил без движения иск российского рэпера Моргенштерна, который тот ранее подал на Службу безопасности Украины. В нем артист требовал исключить его из списка лиц, которым запретили въезд в нашу страну.
Как объяснили в ОАСК, иск рэпера отклонили из-за того, что исковое заявление Моргенштерн подал без соблюдения требований.
Важно В СБУ объяснили, почему Моргенштерн попал в "черный список" Минкульта
В ОАСК отметили, что учитывая это, суд оставил указанный иск без движения и установил срок для устранения недостатков.
Что известно об обращении Моргенштерна
17 июня в ОАКС поступил иск российского рэпера, в котором он призывает отменить решение СБУ о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Как объяснили в СБУ, поводом для внесения Моргенштерна в "черный список" стала "пропаганда насилия и наркотиков".
Моргенштерн в "черном списке" Минкульта
- В конце апреля российского рэпера Моргенштерна внесли в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.
- Ранее он заявлял, что отменяет запланированные концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. Мол, ему "страшно ехать в Украину". Его, в частности, испугали события в Одессе.
- Вероятно, речь идет о его выступлении в этом городе в декабре 2019 года. Тогда в городе объявили траур по погибшим в пожаре. Моргенштерн назвал это "ё**ной показухой".