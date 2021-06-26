ОАСК отложил иск российского рэпера Моргенштерна к СБУ

Окружной административный суд Киева оставил без движения иск российского рэпера Моргенштерна, который тот ранее подал на Службу безопасности Украины. В нем артист требовал исключить его из списка лиц, которым запретили въезд в нашу страну.

Как объяснили в ОАСК, иск рэпера отклонили из-за того, что исковое заявление Моргенштерн подал без соблюдения требований.

Важно В СБУ объяснили, почему Моргенштерн попал в "черный список" Минкульта

В ОАСК отметили, что учитывая это, суд оставил указанный иск без движения и установил срок для устранения недостатков.

Что известно об обращении Моргенштерна

17 июня в ОАКС поступил иск российского рэпера, в котором он призывает отменить решение СБУ о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Как объяснили в СБУ, поводом для внесения Моргенштерна в "черный список" стала "пропаганда насилия и наркотиков".

Моргенштерн в "черном списке" Минкульта