ОАСК "заминировали": людей эвакуировали

Окружной административный суд Киева 26 мая "заминировали". Посетителей и работников суда срочно эвакуировали из здания.
Да, поступило сообщение о взрывчатке в здании суда. Об этом 24 каналу сообщили в Печерском управлении полиции Киева.
Кстати Во Львове сообщили о минировании ТРЦ Forum: эвакуировали много людей – видео
Саперы прибыли на место
Информацию о "заминировании" подтвердили и в ОАСК. О возобновлении работы обещают сообщили позже.
На месте работают саперы. СМИ сообщали, что также на место происшествия приехала "скорая".
ОАСК должен был рассматривать дело Тупицкого
В судебном раскладе отметили, что в 14:30 должны были рассматривать дело, где ответчиком является отстраненный глава Конституционного Суда Александр Тупицкий.
Кстати, в полиции рассказали, что по состоянию на 17:00 еще ищут взрывчатку.
Расписание суда / Скриншот с сайта ОАСК
Взрывчатки не нашли
Саперы работали несколько часов, однако по состоянию на 17:00 сообщили, что взрывчатки не нашли. Правда, в суд пока никого не пускают.
"Скорая" уехала пустая.
Правоохранители возле ОАСК / Фото Анны Брыковой, 24 канал
Последние сообщения о "заминировании" в Украине
- Во Львове 26 мая "заминировали" ТРЦ Forum. Правоохранители эвакуировали 3000 человек, среди которых были работники и посетители торгового центра.
- В Одессе "минеры" сообщили якобы о взрывчатке в суде Приморского района. Туда сразу направили специалистов, но ничего не нашли.
- В полицию 5 мая позвонил мужчина, который сообщил о взрывчатке в Верховной Раде. Бомбы там не было, а мужчину задержали.
- В Броварах 18 мая в школу прислали письмо о якобы наличии в помещении заведения взрывчатки. Учителя вызвали спасателей, а также начали выводить детей из здания. Взрывчатки тоже не было.
- Вечером 6 мая один из вестибюлей станции метро "Крещатик" тоже "заминировали". На этот раз тоже не нашли взрывного устройства.