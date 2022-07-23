Об этом соглашении уже можно забыть, – вице-президент KSE об ударах россиян по порту в Одессе
Утренными обстрелами Одессы российские оккупанты продемонстрировали свои реальные намерения по экспорту украинского зерна. Интересен и тот факт, что в соглашении с Турцией и ООН нет порта Николаева, ведь его россияне атакуют постоянно.
Об этом 24 каналу рассказал вице-президент KSE Олег Нивьевский. Он также отметил, что хотя российские захватчики и подписали соглашение, но продолжают уничтожать портовую инфраструктуру, чтобы не было физической возможности производить экспорт.
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Думаю, что о вчерашнем зерновом соглашении уже можно забыть. Очень долго запрягали, всех пытались убедить, что это исключительно положительное решение. Но одно действие со стороны оккупантов решило все и я не знаю, что должно случиться, чтобы убедить непосредственных участников торговли в противоположном,
– говорит Олег Нивьевский.
Конечно, все стремятся к разблокировке портов, но мы видим, что россиянам нельзя доверять, добавляет специалист.
Зачем россияне нарушили зерновую сделку
"Говорят, что россияне подписали зеркальное соглашение к тому, которое предложили нам. А относительно того, зачем оккупанты атаковали порт – по-моему, они просто затягивают время", – добавляет вице-президент KSE.
По его словам, это зерновое соглашение такое же, как был Будапештский меморандум – это принуждение для нас, чтобы мы пошли на определенные уступки. И в результате видим, что нашему врагу это не выгодно.
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Зерновое соглашение 2022 – что известно о договоренностях по экспорту украинского зерна
Украинская и российская делегация поочередно садились за стол переговоров. Первоначально Украина подписала соглашение с ООН и Турцией. Аналогичный документ подписала и россия, то есть тоже с Турцией и ООН. Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк сообщил, что между Украиной и россией напрямую соглашений нет.
Что предусматривает соглашение о зерне:
- разминирования портов не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры;
- в состав координационного центра, наблюдающего за выходом судов из Украины, войдут представители Украины, россии, Турции и ООН;
- полноценное движение судов может начаться через несколько недель.