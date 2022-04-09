Об обстреле в Краматорске и исключении России из Совета ООН: дайджест фейков за сутки 8 апреля

Россияне цинично ударили "Точкой У" по мирным жителям в Краматорске, а затем обвинили в этом Украину. Также у оккупантов "пылает" из-за исключения России из Совета ООН.

Соответствующую информацию рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО. В частности, речь идет о лжи за 8 апреля.

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Оккупанты снова распространяют циничную ложь

В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что только в течение 8 апреля оккупанты распространили циничные фейки, что:

несмотря на то, что российская "Точка У" с маркировкой "V" часто фиксировалась в Беларуси, пропагандисты сообщили, что якобы "Точка У" давно не находится на вооружении армии России. То есть Москва цинично стремится навязать миру лживый тезис "Украина сама себя обстреливает" , однако не так;

, однако не так; постоянный представитель России в ООН заявил, что якобы "Россия имеет факты шантажирования США других стран для принятия резолюции об исключении России из Совета ООН по правам человека". Именно так оккупанты хотят подвергнуть сомнению результаты голосования по этому вопросу.

Кроме того, Россия также манипулирует в сообщениях РосСМИ.

Дмитрий Медведев заявил, что "санкции против России разрушат мировой порядок и повлекут за собой дальнейший коллапс всех международных институций",

– говорится в сообщении.

По мнению Медведева, санкции якобы квалифицируются как форма гибридной войны против России.

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Кстати, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснял, что пропагандисты несут не меньшую ответственность за зверства в Украине, чем военные России. В частности, политик еще раз призвал россиян снизить градус вражды, чтобы довести готовность к продолжению мирных переговоров.

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