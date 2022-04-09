Відповідну інформацію розповіли у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Зокрема мовиться про брехню за 8 квітня.
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Окупанти знову поширюють цинічну брехню
У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що тільки протягом 8 квітня окупанти поширили цинічні фейки, що:
- попри те, що російську "Точку У" з маркуванням "V" часто фіксувалися в Білорусі, пропагандисти повідомили, що нібито "Точка У" давно не перебуває на озброєнні армії Росії. Тобто Москва цинічно прагне нав'язати світу брехливу тезу "Україна сама себе обстрілює", проте не не так;
- постійний представник Росії ООН заявив, що нібито "росія має факти шантажування США інших країн для ухвалення резолюції про виключення росії з Ради ООН з прав людини". Саме так окупанти хочуть поставити під сумнів результати голосування щодо цього питання.
Окрім того, Росія також маніпулює у повідомленнях в росЗМІ.
Дмитро Медведєв заявив, що "санкції проти росії зруйнують світовий порядок та спричинять подальший колапс усіх міжнародних інституцій,
– мовиться у повідомленні.
На думку Медведєва, санкції нібито кваліфікуються як форма гібридної війни проти Росії.
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До речі, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснював, що пропагандисти несуть не меншу відповідальність за звірства в Україні, аніж військові Росії. Зокрема політик вкотре закликав росіян знизити градус ворожнечі, щоб довести готовність до продовження мирних переговорів.
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