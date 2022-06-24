Об огневом паритете с врагом для стабилизации на Луганщине: Залужный поговорил с Милли

Весь мир объединился для помощи Украине в борьбе с россиянами. Очень быстрые контакты имеем с США во всех сферах.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный провел очередной разговор с коллегой из США, также генералом, Марком Милли. Он занимает должность главы объединенного комитета начальников штабов США.

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О чем шла речь

По словам Залужного, с Милли они обсудили оперативную ситуацию и ход снабжения международной технической помощи Силам обороны Украины.

Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающем Луганском направлении,

– заметил Залужный.

Он также выразил благодарность генералу Милли за глубокое понимание ситуации, самоотверженность. Отметил наш Главнокомандующий и ведущую роль Милли в деле оказания военной помощи нашему государству. Залужный отметил, что с американским коллегой поддерживает постоянную связь.

Генштаб о ситуации на фронте

События на поле боя происходят очень быстро и динамично. У нас есть успехи, но и неудачи тоже. Но волноваться не стоит, потому что мы все равно победим. Тем временем уничтожаем россиян и переходим на более выгодные позиции в некоторых местах. А одним из успехов есть то, что наши защитники снова разбили "элитную" дивизию российских войск под Изюмом в Харьковской области. С предварительного разгрома прошло всего несколько дней.

Также ВСУ продолжают свои контрнаступательные действия, чтобы освободить Юг нашего государства. По информации Генштаба на вечер 24 июня, часть сил противника оставила свои позиции. Часть сил врага оставила подготовленные оборонительные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области.

Если же нам и приходится отходить, то российские оккупанты чувствуют это на себе. Ведь наши защитники наносят им тогда особо большие потери. К примеру, по последним данным Генштаба, врагу удалось занять населенный пункт Николаевка. При этом российские оккупанты пытались вести разведку боем в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС. Для них эта попытка оказалась неудачной. Поэтому россияне вынуждены были уходить. Вооруженные Силы Украины нанесли им потери.

Залужный подтверждал контрнаступление на отдельных участках: смотрите видео