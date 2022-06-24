Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний провів чергову розмову з колегою зі США, також генералом, Марком Міллі. Він обіймає посаду голови об'єднаного комітету начальників штабів США.

До теми Вимушені вести маневрену оборону, – Залужний назвав ситуацію на фронті складною

Про що мовилося

За словами Залужного, із Міллі вони обговорили оперативну ситуацію та хід постачання міжнародної технічної допомоги Силам оборони України.

Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку,

– зауважив Залужний.

Він також висловив подяку генералу Міллі за глибоке розуміння ситуації, самовідданість. Відзначив наш Головнокомандуючий і провідну роль Міллі у справі надання військової допомоги нашій державі. Залужний наголосив, що із американським колегою підтримує сталий зв'язок.

Генштаб про ситуацію на фронті

Події на полі бою відбуваються дуже швидко та динамічно. У нас є успіхи, але й невдачі теж. Та хвилюватись не варто, бо ми все одно переможемо. А тим часом нищимо росіян та переходимо на більш вигідні позиції в деяких місцях. А одним із успіхів є те, що наші оборонці знову розбили "елітну" дивізію російських військ під Ізюмом у Харківській області. Від попереднього розгрому минуло лише кілька днів.

Також ЗСУ продовжують свої контрнаступальні дії, щоб звільнити Південь нашої держави. За інформацією Генштабу на вечір 24 червня, частина сил ворога залишила свої позиції. Частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла у район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.

Якщо ж нам і доводиться відходити, то російські окупанти відчувають це на собі. Адже наші захисники завдають їм тоді особливо великих втрат. Наприклад, за останніми даними Генштабу, ворогу вдалось зайняти населений пункт Миколаївка. При цьому російські окупанти намагалися вести розвідку боєм у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС. Для них ця спроба стала невдалою. Тому росіяни змушені були відходити. Натомість Збройні Сили України завдали їм втрат.

Залужний підтверджував контрнаступ на окремих ділянках: дивіться відео