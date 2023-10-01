Был воином в обычной жизни: вышел фильм о погибшем журналисте-воине 24 Канала Юрии Олийныке

Оператор 24 Канала Юрий Олийнык погиб в бою в Луганской области 23 марта 2022 года. Это была его вторая война против России – впервые воевал в 2014 году, когда россияне оккупировали Донбасс.

"Это лента о невероятном мужчине, который любил жизнь. Который учил нас любить горы. Который не умел по-другому, только на полную. Который был предан своей стране. До самого конца", – говорится в фильме.

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Фотография как дело всей жизни

Андрей Олийнык, брат Юрия, вспоминает: во Львове по улице Научной был дом детского творчества, где можно было заниматься фотографией.

Крестная подарила такой фотоаппарат – дешевый, детский. Кто знал, что это будет дело жизни. Никто даже не подумал. Фотографом он работал: если помните, возле Оперного театра ставили… Для туристов там стояли операторы. Он среди них тоже был. Также занимался съемками свадеб, банкетов, торжественных событий. А потом попал к вам на 24 Канал, и в восторге, как я знаю. Это для него было мечтой, можно сказать и так. Достижение,

– говорит Андрей.

Стал своим в один момент

Коллеги вспоминают о Юрии Олийныке как о веселом, общительном человеке, который быстро влился в коллектив и добросовестно работал. Он был очень честным и принципиальным, справедливым и неравнодушным.

Вот только несколько воспоминаний о нем:

"Он шел и на последние деньги покупал конфеты – "Красный мак" и "Ромашку". Такой большой пакет, и всем просто раздавал. Мы ему говорили: "Юра, ведь это большие деньги, а до зарплаты еще далеко". Юра говорил: а что мне деньги? (Маричка Крыжановская, журналистка 24 Канала);

"С Юрой было очень весело на съемках. Потому что Юра любил, когда все идеально. Он не умел мыслить полумерами. Полумер не может быть. Должно быть так, чтобы ему это самому нравилось" (Ирина Папирнык, журналистка);

"Как оператор он, конечно, отлично работал. Был прекрасным профессионалом, причем как на студийных съемках, так и на выездных" (Андрей Дрозда, ведущий 24 Канала).

Россия начала войну против Украины

В 2014 году Юрия Олийныка призвали в 24-ю бригаду имени Короля Даниила. Он собрался и уехал. Когда была связь, говорил, что все хорошо, ничего не нужно, все спокойно.

Антон Муравейник, служивший с Юрием в 2014-2015 годах во львовском батальоне ТрО, который впоследствии переформировали в мотопехотный батальон при 24-й бригаде, вспоминает: Юра был очень светлым, честным и порядочным человеком. Он не очень любил говорить о войне с посторонними, даже с семьей.

Военный капеллан батальона отец Орест издал книгу о боевых действиях. В ней много фотографий с Юрием, а также описано, как наших воинов обстреливали, как они едва не попали в плен, выходили из окружения. Многие детали стали известны уже после смерти Юрия.

После возвращения из АТО Юрий Олийнык участвовал в разных проектах, но к сериям о военных относился с особым трепетом. Также он пытался использовать свой опыт: например, помогал молодым журналистам делать материал с Яворивского полигона.

Мужчина понимал, что пойдет снова воевать, что Россия не остановится и что война не закончится на аннексии Крыма и части Донбасса.

Походы в горы как еще одна любовь

Кроме работы, занимавшей большую часть времени, Юрий Олийнык очень любил горные походы.

"Все знают, что Юра ассоциируется с горами. Для него горы – это вторая его жизнь, он очень любил туда ходить сам, водить туда людей, и, наверное, у нас в офисе очень мало людей, которые не ходили с Юрой в горы", – говорит Зоряна Казмирук, журналистка ZAXID.NET.

Своей любовью он вдохновлял не только коллег. Хотя Юрий Олийнык последние три года жил на обезболивающих из-за больных суставов, он никому не говорил об этом и водил в горы людей с инвалидностью. Коллеги вспоминают: во время похода на горы Пикуй и Боржаву Юрий нес джульетку (тележку, которая помогает поднимать в горы людей с инвалидностью) на плечах вместе с другими ребятами.

"У меня нет Олийныка в прошедшем времени. Я всегда говорю "Юрка говорит", "Юрка идет", "Юрка думает", "Юрка сейчас бы сделал". Он есть, просто Юра сейчас в другом измерении. Я более чем уверена, что то измерение – это у него горы. Он там где-то ходит, думаю, с рюкзаком, с палаткой. И каждый раз, когда я думаю о горах, я думаю о Юрке", – делится Маричка Крыжановская, журналистка 24 Канала.

Все, что мы можем делать – это помнить и чтить эту память. Любить воспоминания. Согреваться фотографиями. И сражаться. Помогать Силам обороны, потому что борьба продолжается. Теперь это борьба не Юрия Олийныка, а ЗА Юрия Олийныка. За него тоже,

– заключает ведущая 24 Канала София Трощук.

Смотрите фильм о Юрии Олийныке на 24 Канале