Об отступлении ВСУ из Лисичанска речь не идет, выход из Северодонецка "займет некоторое время", – Власенко

Российские захватчики пытаются окружить наших военных со всех сторон вблизи Лисичанска и Северодонецка. Потому и приняли решение отвести от последнего защитников, чтобы их не взяли в кольцо.

Как отметил глава Северодонецкой районной государственной администрации Роман Власенко, там не только продолжаются бои, но и регулярные обстрелы. Враг атакует районы городов как из авиации, так и с помощью "Точек-У".

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Авиация работает, "Точки-У", работает весь набор артиллерии. Наступление по всем направлениям. Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу Бахмут – Лисичанск. И по Северодонецку также окружающие села – Синецкий, Павлоград, Сиротино, Боровское. Везде обстрелы, боевые действия,

– подчеркнул он.

Власенко также добавил, что наши военные до сих пор находятся в Северодонецке. Более того, чтобы выйти из города потребуется время. Причем речь не о каких-то часах или днях. Оно и логично, ведь обстрелы плотные. И для отступления без утрат нужно быть очень осторожными.

Что касается Лисичанска, то от него наши военные пока не планируют отходить. Как отметил глава госадминистрации, о соответствующем сценарии сейчас и речи быть не может.

Города опустели, но не окончательно

Роман Власенко также рассказал, сколько людей проживает в Северодонецке, а также Лисичанске. Речь идет о около 7 – 8 тысячах и 10 тысячах соответственно. Он отметил, что к началу полномасштабного вторжения жителей в эти города было по 100 тысяч.

ВСУ отвести на новые укрепленные позиции

Соответствующее мнение озвучил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что причиной этого является ситуация на поле боя. Мол, нашим военным просто нет смысла находиться на разбитых позициях только для того, чтобы там быть. Все потому, что отсутствие неукрепленных территорий становится причиной роста жертв среди наших защитников.

Сергей Гайдай добавил, что ВСУ уже получили приказ. Он предполагает их передвижение к новым позициям в укрепленных районах. Мол, оттуда можно будет продолжать боевые действия, а также бить по врагу.

Напомним, что Северодонецк практически уничтожен. Его в течение четырех месяцев оккупанты чуть ли не каждый день обстреливали. Поэтому инфраструктура города испытала колоссальные разрушения, а 90% домов в городе или частично или полностью уничтожены.

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