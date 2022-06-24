Як зазначив глава Сєвєродонецької районної державної адміністрації Роман Власенко, там не лише тривають бої, а й регулярні обстріли. Ворог атакує райони міст як з авіації, так і з допомогою "Точок-У".

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Авіація працює, "Точки-У", працює весь набір артилерії. Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут – Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села – Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське. Скрізь обстріли, бойові дії,

– підкреслив він.

Власенко також додав, що наші військові досі перебувають у Сєвєродонецьку. Ба більше, щоб вийти з міста потрібен буде час. Причому мовиться не про якісь там години або день. Воно й логічно, адже обстріли щільні. І для відступу без втрат потрібно бути максимально обережними.

Що ж стосується Лисичанська, то від нього наші військові поки не планують відходити. Як зазначив голова держадміністрації, про відповідний сценарій зараз і мови бути не може.

Міста спорожніли, але не остаточно

Роман Власенко також розповів, скільки людей проживають у Сєвєродонецьку, а також Лисичанську. Мовиться про близько 7 – 8 тисяч і 10 тисяч відповідно. Він зауважив, що до початку повномасштабного вторгнення мешканців у цих міст було по 100 тисяч.

ЗСУ відвести на нові укріплені позиції

Відповідну думку озвучив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він підкреслив, що причиною цього є ситуація на полі бою. Мовляв, нашим військовим просто немає сенсу перебувати на розбитих позиціях лише для того, щоб там бути. А все тому, що відсутність неукріплених територій стає причиною зростання жертв серед наших захисників.

Сергій Гайдай додав, що ЗСУ вже отримали наказ. Він передбачає їхнє пересування до нових позицій в укріплених районах. Мовляв, звідти можна буде продовжувати вести бойові дії, а також бити по ворогові.

Нагадаємо, що Сєвєродонецьк практично знищений. Його упродовж чотирьох місяців окупанти ледь не щодня обстрілювали. Тож інфраструктура міста зазнала колосальних руйнувань, а 90% будинків у місті або частково або повністю знищені.

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