Об угрозе вторжения России, "признании" боевиков и визите Байдена: интервью с Кристиной Квин

Администрация Джо Байдена твердо заявляет, что несмотря на сомнительные заявления России об отводе войск в пункты дислокации, вторжение может начаться буквально в любую минуту. Именно из-за этого американский президент предложил своим гражданам покинуть Украину, а посольство – переместили ближе к польской границе.

Ситуация заставила временно поверенную в делах США в Украине Кристину Квин вместе с представителями американского посольства временно переехать из Киева во Львов.

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Мы встретили Кристину Квин на улицах Львова. Наш разговор был спонтанным, но очень желанным и важным. Временная поверенная в делах США рассказала сайту 24 канала, почему удалось избежать худшего сценария этой ночью (16 февраля – 24 канал), стоит ли ожидать обострения в дальнейшем и сколько еще Россия будет держать приставленный пистолет к голове Украины.

Интервью с Кристиной Квин в видеоформате

Что остановило Путина не начать вторжение 16 февраля

США призвали американцев покидать Украину из-за угрозы вторжения России. Знаете ли вы, сколько американцев покинули Украину, в частности дипломатов?

Мы знаем, что в Украине было примерно 6 тысяч 600 американцев, которые проживали здесь и были резидентами. Мы не знаем, сколько из них уехали из Украины, ведь мы не отслеживаем их перемещения, однако мы рекомендовали всем американским гражданам выехать из Украины, пока доступны обычные коммерческие транспортные средства. Ведь сейчас это сделать безопасно.



Кристина Квин во Львове / Фото Натальи Боднар, 24 канал

Авторитетные иностранные медиа сообщали, что вторжение может начаться уже 16 февраля. Несмотря на то, что мир в последние дни максимально сосредоточил внимание на украинском вопросе, считаете ли вы, что благодаря политике США, Великобритании и других стран-партнеров удалось сдержать Владимира Путина?

Конечно, наша главная цель в том, чтобы убедить президента Путина избрать дипломатический путь, а не путь агрессии. Мы и наши партнеры и союзники делаем все, что в наших силах, чтобы побудить президента Путина выбрать путь дипломатии, однако мы встревожены накоплением войск на границе и очень агрессивной риторикой России и тем, что президент Путин может решить прибегнуть к агрессивным действиям в любой момент. Конечно, мы надеемся, что Россия выберет путь дипломатии.

"Это как жить с приставленным пистолетом к голове"

Уровень напряжения из-за угрозы России не спадает, как вы считаете, сколько времени еще может длиться напряжение и стоит ли ожидать ухудшения ситуации?

Если Россия решит предпринять агрессивные шаги в отношении Украины, конечно, ситуация может значительно ухудшиться. Однако мы надеемся, что этого не произойдет. Это несправедливо держать украинцев в таком напряжении. Это как жить с приставленным пистолетом к голове! Это несправедливо и не оправдано и мы надеемся, что этой ситуации не будет, а Россия в ближайшее время прибегнет к деэскалации.

О вероятной "легитимизации" боевиков и предстоящем визите Байдена

Сегодня Владимир Путин принял к сведению циничное обращение российских депутатов о "легитимизации" боевиков на Донбассе. Если документ все-таки получит поддержку лидера Кремля, какой будет реакция США?

Конечно, мы считаем, что это будет абсолютное нарушением минского процесса, на который Россия согласилась и под которым она подписалась. Это нарушит их обязательства по принесению мира на Донбасс.

Документ о "признании" боевиков на Донбассе разработала скандальная Коммунистическая партия России. Перед голосованием в Думе выступили "классики" кремлевской пропаганды. Звучали абсурдные заявления о "бандеровских формированиях", которые якобы "пытаются развязать войну на Донбассе". "За" признание боевиков якобы проголосовал 351 депутат страны-агрессора.

Недавно Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Украину в ближайшее время. Ведется ли работа в этом направлении и когда стоит ожидать Байдена в Украине?

Президент Байден упорно работает каждый день над дипломатическими путями, чтобы убедить президента Путина идти путем дипломатии. Джо Байден общается с президентом Зеленским, Путиным и лидерами европейских стран, и они все работают над дипломатическим решением на каждый день.

Пока не исчезнет непосредственная угроза: когда посольство вернется в Киев

Сколько американских дипломатов приехало во Львов? Как долго вы здесь планируете оставаться?

Во Львов мы взяли нашу основную команду – руководителей разных отделов в посольстве. Мы будем оставаться здесь до тех пор, пока не исчезнет непосредственная угроза Киеву. Но мы все же надеемся как можно быстрее вернуться в Киев.

Нам нравится находиться во Львове, это очень красивый город. Все – очень гостеприимные. Но, конечно, мы хотим вернуться в наше посольство в Киеве.



Кристина Квин надеется в ближайшее время вернуться в Киев / Фото Натальи Боднар, 24 канал

Когда-то во Львове работало консульство США, но впоследствии его закрыли. Может ли в ближайшее время во Львове снова заработать американское консульство?

Пока мы не планируем открывать Консульство США во Львове, однако у нас есть в планах открыть Американский дом уже этой весной. Это будет такой “культурный офис” с постоянными сотрудниками, которые будут обеспечивать культурные обмены и даже обмены между студентами США и Украины. Кроме того, мы будем приглашать разных спикеров и иметь большее взаимодействие с жителями Львова. И это будет очень важный шаг для установления постоянного представительства во Львове.