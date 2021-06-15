Об Украине в НАТО и "Северном потоке-2": премьера программы WTF с Алексеем Печием

ПДЧ, но с четкой позицией – Украина вступит в НАТО. Однако, согласно коммюнике Альянса и заявлениям западных политиков, украинцев или ждут в НАТО, или это очередные пустые обещания. В то же время Германия заявила о важности "Северного потока-2", а Украина требует компенсаций.

Сейчас Киев пытается убедить Запад в пагубности проекта. В то же время в Берлине уже заявили, что Кремль не должен шантажировать Украину через газопровод.

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Эти темы анализировал журналист и ведущий Алексей Печий во время премьеры новой программы WTF – World of The Future.

Кроме того, он будет разъяснять вопросы саммита президентов США и России и его вероятных последствий. Собственно, встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится уже 16 июня. На вилле La Grange в швейцарском городе Женева активно идет подготовка, а президент Соединенных Штатов уже прибыл в Женеву.

Обо всем этом говорилось в премьере программы WTF на 24 канала 15 июня в 21:30.

Премьера программы WTF с Алексеем Печием на 24 канале