Наразі Київ намагається переконати Захід у згубності проєкту. Водночас у Берліні вже заявили, що Кремль не повинен шантажувати Україну через газопровід.

До теми Дипломати відмовили Байдена від спільної пресконференції з Путіним, – ЗМІ

Ці теми аналізуватиме журналіст та ведучий Олексій Печій під час прем'єри нової програм WTF – World of The Future.

Окрім того, він роз'яснювати питання щодо саміту президентів США та Росії і його ймовірних наслідків. Власне зустріч Володимира Путіна та Джо Байдена відбудеться вже 16 червня. На віллі La Grange у швейцарському місті Женева активно триває підготовка, натомість президент Сполучених Штатів вже прибув до Женеви.

Про все це – у прем'єрі програми WTF на 24 каналі 15 червня о 21:30. Не пропустіть!

Прем'єра програми WTF з Олексієм Печієм на 24 каналі