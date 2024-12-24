Объединение греко-католиков с ПЦУ: предстоятель УГКЦ Святослав ответил, возможно ли это

Вопрос объединения Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины пока не актуален. Причиной этого, в частности, является то, что перед православием стоят другие вызовы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы УКГЦ Святослава в интервью РБК-Украина.

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Возможно ли объединение ПЦУ и УГКЦ в ближайшее время

Так, Святослав высказался относительно тезиса о том, объединение ПЦУ и УГКЦ скорее всего произойдет в течение 30-40 лет. Он говорит, что не был бы так оптимистичен и не выставлял бы временным

Почему? Потому что сегодня я не вижу даже начала какого-то диалога об объединении,

– добавил глава УКГЦ.

Святослав считает, что сегодня перед православием в Украине есть немножко другие вызовы и приоритеты. Он приводит в пример часть православия, которая все еще находится тем или иным образом в единстве с Московским патриархатом.

"Поэтому, очевидно, что здесь нужно уважать определенные этапы становления, консолидации внутри православной общины Украины", – сказал он.

Глава УКГЦ заявил, что единение между различными конфессиями в Украине мы видим и мы его понимаем в контексте экуменических усилий вселенского христианства.

"И сегодня наша программа сотрудничества или даже поиска единства между христианами Украины как раз имеет целью, прежде всего, имплементацию на местном уровне тех договоренностей, которые уже были достигнуты в диалоге между католической и православными церквями на вселенском уровне", - добавил Святослав.