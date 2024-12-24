Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова глави УКГЦ Святослав в інтерв’ю РБК-Україна.

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Чи можливе об'єднання ПЦУ і УГКЦ найближчим часом

Так, Святослав висловився щодо тези про те, об'єднання ПЦУ і УГКЦ скоріш за все станеться протягом 30-40 років. Він каже, що не був би такий оптимістичний і не виставляв би часовим

Чому? Тому що сьогодні я не бачу навіть початку якогось діалогу про об'єднання,

– додав глава УКГЦ.

Святослав вважає, що сьогодні перед православ'ям в Україні є трошки інші виклики і пріоритети. Він приводить у приклад частину православ'я, яка все ще перебуває в той чи інший спосіб в єдності з Московським патріархатом.

"Тому, очевидно, що тут потрібно поважати певні етапи становлення, консолідації всередині православної громади України", – сказав він.

Глава УКГЦ заявив, що єднання між різними конфесіями в Україні ми бачимо і ми його розуміємо в контексті екуменічних зусиль вселенського християнства.

"І сьогодні наша програма співпраці чи навіть пошуку єдності між християнами України якраз має на меті, перш за все, імплементацію на місцевому рівні тих домовленостей, які вже були осягнуті в діалозі між католицькою і православними церквами на вселенському рівні", - додав Святослав.